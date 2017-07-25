蕃茄吐司
- 【材 料】
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中種麵糰：
高筋麵粉 308公克
- 酵母 13公克
- 水 185㏄
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主麵糰：
高筋麵粉 77公克
- 水 20㏄
- 細砂糖 38公克
- 鹽 6公克
- 全蛋 23公克
- 奶粉 12公克
- 奶油 46公克
- 麵包酵素 1公克
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餡料：
天然蕃茄粉 8公克
- 蕃茄乾 77公克
- 【做 法】
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1.將中種麵糰材料放入攪拌缸，以慢速拌勻至無乾粉狀，再轉中速攪拌至成糰光亮。
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2.取出作法1的麵糰，滾圓後放入鋼盆，置於發酵箱，以溫度28℃／相對濕度75﹪，發酵約90分鐘至麵糰成一倍大，即為中種麵糰備用。
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3.將作法2的中種麵糰、主麵糰材料（奶油除外）及餡料一起放入攪拌缸，攪拌至麵糰形成筋性，再加入奶油，以中速攪拌至麵糰光亮、麵筋形成薄膜狀。
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4.將作法3的麵糰分切成每個350公克，滾圓後覆蓋上塑膠袋，靜置鬆弛10～15分鐘，整型後放入發酵箱，以溫度38℃／相對濕度80﹪，發酵至麵糰漲至烤模的八分滿。
- 5.將作法4的麵糰送入預熱好的烤箱，以上火180℃／下火210℃，烤焙約35分鐘即可。
- 【備 註】
- 將蕃茄乾以萊姆酒浸泡1小時，切碎後加入麵糰，而天然蕃茄粉也可用新鮮蕃茄汁代替。
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