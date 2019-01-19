食譜:蠔油鑲豆腐:www.ytower.com.tw
食譜:蠔油鑲豆腐

  • 【做　法】
  • 1.豆腐切成厚約1公分的長方塊5塊，平鋪於盤上，表面撒上一層薄薄的太白粉（配方外）。
  • 2.取一大碗放入豬絞肉，加入蔥花、薑末及調味料A攪拌均勻，再加入太白粉及香油拌勻後成餡料。
  • 3.將餡料均分於豆腐上，均勻的抹成小丘狀，紅辣椒去籽後切菱形片放上做裝飾，淋上蠔油及米酒，蓋上保鮮膜，放入蒸鍋中蒸約12分鐘。
  • 4.取出後將花椰菜切小朵燙熟作盤飾，再淋上香油即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
上線日期: