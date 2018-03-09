4道壓力鍋家常燉肉

  • 示範老師：楊桃文化
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  • 花生豬腳
    材料
    豬腳(汆燙過) 1800公克
    花生 300公克
    辣椒 2支
    薑片 30公克
    蔥段 30公克

    調味料
    水 1500cc
    醬油 400cc
    米酒 100cc
    糖 2大匙

    作法
    1. 將汆燙過的豬腳放入內鍋中，再依序放入花生、醬油、米酒、糖、蔥段、薑片、辣椒、水。
    [TIPS-肉類事先汆燙過去除血水，減少湯頭浮末]
    2. 蓋上鍋蓋，將限壓閥調至密封，按豆類/蹄筋功能鍵。
    3. 至烹調時程結束，保溫狀態時，將限壓閥調至排氣，讓鍋內蒸氣排出，浮子閥下降，即可開蓋。


    清燉牛腱
    材料
    牛腱(汆燙過) 1600公克
    紅蘿蔔 200公克
    白蘿蔔 500公克
    芹菜段 60公克
    薑片 25公克
    月桂葉 4片
    調味料
    水 1200cc
    鹽 1大匙
    米酒 100cc
    作法
    1. 將汆燙過的牛腱放入內鍋中，再依序放入紅蘿蔔、白蘿蔔、芹菜段、薑片、鹽、米酒、水。
    2. 蓋上鍋蓋，將限壓閥調至密封，按牛肉/羊肉功能鍵。
    3. 至烹調時程結束，保溫狀態時，將限壓閥調至排氣，讓鍋內蒸氣排出，浮子閥下降，即可開蓋。

    白菜雞
    材料
    全雞[汆燙過] 1600公克
    大白菜 半顆
    發泡香菇 50公克
    薑片 15公克
    調味料
    水 1500公克
    米酒 100公克
    鹽 1大匙
    作法
    1. 將汆燙過的全雞放入內鍋中，再依序放入大白菜、香菇、薑片、鹽、米酒、水。
    2. 蓋上鍋蓋，將限壓閥調至密封，按雞肉/鴨肉功能鍵。
    3. 至烹調時程結束，保溫狀態時，將限壓閥調至排氣，讓鍋內蒸氣排出，浮子閥下降，即可開蓋。

    家常滷肉
    材料
    五花肉[汆燙過] 1500公克
    水煮蛋 6顆
    油豆腐 300公克
    薑片 15公克
    蔥段 30公克
    辣椒 2支
    調味料
    水 1000cc
    醬油 300cc
    米酒 100cc
    糖 2大匙
    作法
    1. 將汆燙過的五花肉放入內鍋中，再依序放水煮蛋、油豆腐、薑片、蔥段、辣椒、米酒、醬油、糖、水。
    2. 蓋上鍋蓋，將限壓閥調至密封，按雞肉/鴨肉功能鍵。
    3. 至烹調時程結束，保溫狀態時，將限壓閥調至排氣，讓鍋內蒸氣排出，浮子閥下降，即可開蓋。
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