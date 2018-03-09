4道壓力鍋家常燉肉
- 示範老師：楊桃文化
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- 花生豬腳
材料
豬腳(汆燙過) 1800公克
花生 300公克
辣椒 2支
薑片 30公克
蔥段 30公克
調味料
水 1500cc
醬油 400cc
米酒 100cc
糖 2大匙
作法
1. 將汆燙過的豬腳放入內鍋中，再依序放入花生、醬油、米酒、糖、蔥段、薑片、辣椒、水。
[TIPS-肉類事先汆燙過去除血水，減少湯頭浮末]
2. 蓋上鍋蓋，將限壓閥調至密封，按豆類/蹄筋功能鍵。
3. 至烹調時程結束，保溫狀態時，將限壓閥調至排氣，讓鍋內蒸氣排出，浮子閥下降，即可開蓋。
清燉牛腱
材料
牛腱(汆燙過) 1600公克
紅蘿蔔 200公克
白蘿蔔 500公克
芹菜段 60公克
薑片 25公克
月桂葉 4片
調味料
水 1200cc
鹽 1大匙
米酒 100cc
作法
1. 將汆燙過的牛腱放入內鍋中，再依序放入紅蘿蔔、白蘿蔔、芹菜段、薑片、鹽、米酒、水。
2. 蓋上鍋蓋，將限壓閥調至密封，按牛肉/羊肉功能鍵。
3. 至烹調時程結束，保溫狀態時，將限壓閥調至排氣，讓鍋內蒸氣排出，浮子閥下降，即可開蓋。
白菜雞
材料
全雞[汆燙過] 1600公克
大白菜 半顆
發泡香菇 50公克
薑片 15公克
調味料
水 1500公克
米酒 100公克
鹽 1大匙
作法
1. 將汆燙過的全雞放入內鍋中，再依序放入大白菜、香菇、薑片、鹽、米酒、水。
2. 蓋上鍋蓋，將限壓閥調至密封，按雞肉/鴨肉功能鍵。
3. 至烹調時程結束，保溫狀態時，將限壓閥調至排氣，讓鍋內蒸氣排出，浮子閥下降，即可開蓋。
家常滷肉
材料
五花肉[汆燙過] 1500公克
水煮蛋 6顆
油豆腐 300公克
薑片 15公克
蔥段 30公克
辣椒 2支
調味料
水 1000cc
醬油 300cc
米酒 100cc
糖 2大匙
作法
1. 將汆燙過的五花肉放入內鍋中，再依序放水煮蛋、油豆腐、薑片、蔥段、辣椒、米酒、醬油、糖、水。
2. 蓋上鍋蓋，將限壓閥調至密封，按雞肉/鴨肉功能鍵。
3. 至烹調時程結束，保溫狀態時，將限壓閥調至排氣，讓鍋內蒸氣排出，浮子閥下降，即可開蓋。
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