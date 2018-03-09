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花生豬腳

材料

豬腳(汆燙過) 1800公克

花生 300公克

辣椒 2支

薑片 30公克

蔥段 30公克



調味料

水 1500cc

醬油 400cc

米酒 100cc

糖 2大匙



作法

1. 將汆燙過的豬腳放入內鍋中，再依序放入花生、醬油、米酒、糖、蔥段、薑片、辣椒、水。

[TIPS-肉類事先汆燙過去除血水，減少湯頭浮末]

2. 蓋上鍋蓋，將限壓閥調至密封，按豆類/蹄筋功能鍵。

3. 至烹調時程結束，保溫狀態時，將限壓閥調至排氣，讓鍋內蒸氣排出，浮子閥下降，即可開蓋。





清燉牛腱

材料

牛腱(汆燙過) 1600公克

紅蘿蔔 200公克

白蘿蔔 500公克

芹菜段 60公克

薑片 25公克

月桂葉 4片

調味料

水 1200cc

鹽 1大匙

米酒 100cc

作法

1. 將汆燙過的牛腱放入內鍋中，再依序放入紅蘿蔔、白蘿蔔、芹菜段、薑片、鹽、米酒、水。

2. 蓋上鍋蓋，將限壓閥調至密封，按牛肉/羊肉功能鍵。

3. 至烹調時程結束，保溫狀態時，將限壓閥調至排氣，讓鍋內蒸氣排出，浮子閥下降，即可開蓋。



白菜雞

材料

全雞[汆燙過] 1600公克

大白菜 半顆

發泡香菇 50公克

薑片 15公克

調味料

水 1500公克

米酒 100公克

鹽 1大匙

作法

1. 將汆燙過的全雞放入內鍋中，再依序放入大白菜、香菇、薑片、鹽、米酒、水。

2. 蓋上鍋蓋，將限壓閥調至密封，按雞肉/鴨肉功能鍵。

3. 至烹調時程結束，保溫狀態時，將限壓閥調至排氣，讓鍋內蒸氣排出，浮子閥下降，即可開蓋。



家常滷肉

材料

五花肉[汆燙過] 1500公克

水煮蛋 6顆

油豆腐 300公克

薑片 15公克

蔥段 30公克

辣椒 2支

調味料

水 1000cc

醬油 300cc

米酒 100cc

糖 2大匙

作法

1. 將汆燙過的五花肉放入內鍋中，再依序放水煮蛋、油豆腐、薑片、蔥段、辣椒、米酒、醬油、糖、水。

2. 蓋上鍋蓋，將限壓閥調至密封，按雞肉/鴨肉功能鍵。

3. 至烹調時程結束，保溫狀態時，將限壓閥調至排氣，讓鍋內蒸氣排出，浮子閥下降，即可開蓋。