杏仁瓦片餅乾
- 示範老師：王紳禧
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- 授課：王紳禧老師
杏仁瓦片屬於脆硬性的餅乾，在餅乾的製作中，水份含量越多口感就越脆，在杏仁瓦片中並沒有加水，而是有較多的蛋白。蛋白的效用就跟水一樣，加得越多口感就越脆硬。
而在將所有材料混拌均勻時，記住要同一方向攪拌，這樣才不會把空氣攪拌進來而破壞口感。
最後將混勻的麵糊放在烤盤上時，一定要厚薄一致的鋪平，杏仁片儘量不要重疊，這樣烘烤時才會受熱均勻，不會薄的焦、厚的還沒熟喔！
杏仁瓦片
材料：(約15片)
A.蛋白73g、全蛋55g、糖粉133g
B.低筋麵粉55g、玉米粉6g
C.奶油27g
D.杏仁片182g
作法：
1.奶油融化備用。
2.低筋麵粉、玉米粉過篩備用。
3.將所有材料(杏仁片除外)混合拌勻，再加入杏仁片拌勻。
4.以湯匙取適量作法3的麵糊鋪於烤盤上，並將麵糊推平，杏仁片儘量不重疊。
5.烤箱以上火170℃/下火150℃(家用烤箱160℃)先預熱，再將作法4的烤盤放入烤箱中烤焙約18～20分鐘即可。
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