爆漿蝦
- 【材 料】
- 草蝦 5隻
- 花枝漿 150公克
- 西芹末 1大匙
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內餡：
低筋麵粉 1又1/2大匙
- 奶油 20公克
- 鮮奶 150㏄
- 蛋黃 1顆
- 鮮奶起司 100公克
- 鹽 1/2茶匙
- 胡椒粉 1/4茶匙
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炸粉：
低筋麵粉 100公克
- 雞蛋 2顆
- 麵包粉 150公克
- 【做 法】
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1.草蝦洗淨，去蝦頭、蝦殼，留下蝦尾，以牙籤挑去泥腸，並在草蝦背部劃刀開背，然後用刀略剁斷筋絡；花枝漿加西芹末拌勻；雞蛋打散成蛋液備用。
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2.將10公克的奶油隔水加熱至融化後，倒入內餡材料的低筋麵粉中混合拌勻。
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3.另取鍋，倒入鮮奶以小火煮滾後，倒入作法2的材料中攪拌均勻。
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4.另取鍋，放入剩餘的10公克奶油、蛋黃、鮮奶起司、鹽和胡椒粉，煮滾後倒入作法3材料中拌勻成麵糊狀，待涼後放入冰箱冷藏備用。
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5.取作法1的草蝦，在蝦背填入作法4的麵糊，並均勻沾裹上作法1的花枝西芹漿後捏緊，重覆此作法至草蝦用完。
- 6.取作法5的草蝦依序沾裹上低筋麵粉、蛋液、麵包粉，放入120℃的油鍋中，用小火約炸3分鐘後，改轉中火炸至表面呈金黃色即可。
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