爆漿蝦

  • 【做　法】
  • 1.草蝦洗淨，去蝦頭、蝦殼，留下蝦尾，以牙籤挑去泥腸，並在草蝦背部劃刀開背，然後用刀略剁斷筋絡；花枝漿加西芹末拌勻；雞蛋打散成蛋液備用。
  • 2.將10公克的奶油隔水加熱至融化後，倒入內餡材料的低筋麵粉中混合拌勻。
  • 3.另取鍋，倒入鮮奶以小火煮滾後，倒入作法2的材料中攪拌均勻。
  • 4.另取鍋，放入剩餘的10公克奶油、蛋黃、鮮奶起司、鹽和胡椒粉，煮滾後倒入作法3材料中拌勻成麵糊狀，待涼後放入冰箱冷藏備用。
  • 5.取作法1的草蝦，在蝦背填入作法4的麵糊，並均勻沾裹上作法1的花枝西芹漿後捏緊，重覆此作法至草蝦用完。
  • 6.取作法5的草蝦依序沾裹上低筋麵粉、蛋液、麵包粉，放入120℃的油鍋中，用小火約炸3分鐘後，改轉中火炸至表面呈金黃色即可。
小吃 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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