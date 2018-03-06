黃金魷魚燒
- 【材 料】
- 長汕米 1杯
- 蝦仁 8隻
- 透抽 1尾
- 洋蔥末 1大匙
- 白酒 2大匙
- 薑黃粉 1/4茶匙
- 高湯 1又1/2杯
- 沙拉油 1大匙
- 美乃滋 適量
-
炸粉：
低筋麵粉 1/2碗
- 雞蛋 2顆
- 麵包粉 1/2碗
- 黑胡椒粉 1茶匙
- 洋蔥粉 1茶匙
- 【做 法】
-
1.長汕米洗淨後泡入水中30分鐘，取出瀝乾；雞蛋打散成蛋液；蝦仁切丁；透抽去頭，取出內臟後洗淨備用。
-
2.另將透抽頭部的嘴和眼睛去除後，切碎備用。
-
3.熱鍋，倒入1大匙沙拉油，放入洋蔥末炒至變軟，再放入作法1的長?米拌炒至顏色略透明，續放入作法2的材料、蝦仁丁、白酒和薑黃粉炒約2分鐘。
-
4.續於作法3鍋中放入市售高湯、所有調味料，煮滾後盛起，再放入電鍋內煮熟，取出放涼即為黃金魷魚燒的內餡。
-
5.取作法1的透抽，填入作法4的內餡至九分滿後，用牙籤封住開口。
- 6.取鍋，加水煮滾，放入作法5填好內餡的透抽，汆燙2分鐘後撈出，依序沾裹上低筋麵粉、蛋液、黑胡椒粉、洋蔥粉和麵包粉，放入120℃的油鍋中，以小火炸約3分鐘，改轉中火炸至表面金黃色即可。
- 【備 註】
- 透抽灌好餡後，先汆燙後瀝乾，油炸時才不會散掉。
上線日期: