黃金魷魚燒

  • 【做　法】
  • 1.長汕米洗淨後泡入水中30分鐘，取出瀝乾；雞蛋打散成蛋液；蝦仁切丁；透抽去頭，取出內臟後洗淨備用。
  • 2.另將透抽頭部的嘴和眼睛去除後，切碎備用。
  • 3.熱鍋，倒入1大匙沙拉油，放入洋蔥末炒至變軟，再放入作法1的長?米拌炒至顏色略透明，續放入作法2的材料、蝦仁丁、白酒和薑黃粉炒約2分鐘。
  • 4.續於作法3鍋中放入市售高湯、所有調味料，煮滾後盛起，再放入電鍋內煮熟，取出放涼即為黃金魷魚燒的內餡。
  • 5.取作法1的透抽，填入作法4的內餡至九分滿後，用牙籤封住開口。
  • 6.取鍋，加水煮滾，放入作法5填好內餡的透抽，汆燙2分鐘後撈出，依序沾裹上低筋麵粉、蛋液、黑胡椒粉、洋蔥粉和麵包粉，放入120℃的油鍋中，以小火炸約3分鐘，改轉中火炸至表面金黃色即可。
  • 【備　註】
  • 透抽灌好餡後，先汆燙後瀝乾，油炸時才不會散掉。
小吃 .頭足類及軟體族類 .日式料理 .葷食
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