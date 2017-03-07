芋香椰風雙層布丁
- 【材 料】
- A.鮮奶 450公克
- 動物性鮮奶油 50公克
- 細砂糖 50公克
- 吉利丁片 12公克
- 熟芋泥 150公克
- 蒸熟紫米 30公克
- B.鮮奶 300公克
- 椰奶 200公克
- 細砂糖 60公克
- 蛋黃 4顆
- 吉利丁片 9公克
- 【做 法】
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1.取材料Ａ中的吉利丁浸泡在冰開水中，待其軟化後取出擰乾水分，隔水加熱至溶化，備用。
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2.取材料Ａ中的鮮奶和動物性鮮奶油混合，先取約1/2加入熟芋泥和蒸熟的紫米，一起放入果汁機中攪拌，備用。
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3.取作法2剩餘的1/2溶液，加入材料Ａ細砂糖一起加熱至滾沸後熄火，加入作法1的吉利丁攪拌均勻，以濾網過濾後加入作法2紫米芋泥液，倒入玻璃杯中（約杯身2/3高），移入冰箱冷藏至凝結（約需6～8小時）。
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4.待紫米芋泥布丁凝結後，取材料B中的吉利丁浸泡在冰開水中，待其軟化後取出擰乾水分，隔水加熱至溶化，備用。
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5.取材料B中的鮮奶和椰奶混合，先取約1/3加入材料B細砂糖一起加熱至滾沸後熄火，沖入蛋黃迅速拌勻，再加入作法4的吉利丁攪拌均勻，取濾網過濾後倒回剩餘2/3未加熱的鮮奶與椰奶混合液中拌勻成椰奶布丁液。
- 6.取出凝結成凍的紫米芋泥布丁，倒入作法5的椰奶布丁液，再次移入冰箱冷藏約6～8小時，待椰奶布丁凝結即可食用。
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