´_¥j·¦B²D²¢´ö-¦a¥Ê¿}¤ô
¥Ü½d¦Ñ®v¡G§õ¼w±j
Æ[¬Ý¦¸¼Æ¡G20203
¡i§ó¦hºëªö¼v¤ù¡j¡B¡i¤¤µØ®Æ²zÃþ¼v¤ù¡j
¥Ü½d¦Ñ®v¡G§õ¼w±j
Æ[¬Ý¦¸¼Æ¡G20203
¡i§ó¦hºëªö¼v¤ù¡j¡B¡i¤¤µØ®Æ²zÃþ¼v¤ù¡j
ºô¯¸¤¤©Ò¦³¼v¤ù¬Ò¬°«¼½¡A¼v¤ù¤¤´£¤Î¤§½Òµ{©Û¥Í»PÀu´f¬¡°Ê¤w¥þ±°±¤î¡C§÷®Æ:¶À¦×¦a¥Ê¡B¥h¥Ö¦ÑÁ¤50g¡B¬â¿}¡B¤Ö³\ÆQ¡C
·Ç³Æ¹qÁç§â¤Á¦nªº¦a¥Ê©ñ¤J¤ºÁç¤¤¡A¥[¬ù¤@ªM¥b¤ô¦b¥~Áç¡A¦A¶}©l»]¤j¬ù»]¨ì¦a¥ÊÄê©M³z´N¥i¥H¤F¡C
¥t¶}©lµN¿}¤ô¡A¥ý·Ç³Æ¤@ÓÁç¤l¡A¤ô¬ù600cc¦A§â¦ÑÁ¤©ñ¤JÁç¤¤¤j¬ùµN20¤ÀÄÁ¡AÅý¦ÑÁ¤ªº¨ý¹DÄÀ©ñ¥X¨Ó¡A³o¼Ë¥i¥HÅý¥h°£¦a¥Ê¯S¦³ªº¨ý¹D¡A¤]¥i¥H¼W¥[·¨ý»P¥h´Hªº®ÄªG¡A²iµN20¤ÀÄÁ¡C
¥[¤J¤T¤j°Íªº¬â¿}(¨ÌÓ¤H³ß¦n²K¥[)¡A¤ôºu«á¦A§â»]¼ôªº¦a¥Ê¥[¤JÁç¤¤¤@°_µN¡A¤j¬ùµNÓ10¤ÀÄÁ´N¥i¥H§¹¦¨¡C
¥i¥ý¸ÕÀ|¬Ý¬Ý¬O§_¤Ó²¢¥i¦A¥[ÂIÆQ¨Ó½Õ¾ã²¢«×¡A¤§«á¦A¯æ°_©ñ²D¦A¦B¤J¦B½c§NÂÃ¡A³o¼Ë´N§¹¦¨®L¤é¦B²Dªº¦a¥Ê¿}¤ô¡C
¤W½u®É¶¡¡G2007/11/29
@ ·¨®ç¤å¤ÆµÛ§@Åv©Ò¦³¡A½Ð¤ÅÂà¸üª©Åv³W½d»¡©ú
@ ·¨®ç¤å¤ÆµÛ§@Åv©Ò¦³¡A½Ð¤ÅÂà¸üª©Åv³W½d»¡©ú
¢h°Q½×¦Cªí
1.¦WºÙ¡G¸ô¤H¥Ò
2007/7/12
°Ú¡KÆQ°Ç¡H
¼v¤ù¤¤«ç»ò¨S¦³¥[¡K¤£»Ýn¥[¶i¥h¶Ü¡H
2007/7/12
°Ú¡KÆQ°Ç¡H
¼v¤ù¤¤«ç»ò¨S¦³¥[¡K¤£»Ýn¥[¶i¥h¶Ü¡H
2.¦WºÙ¡G¸ô¤H¤A
2007/7/17
§ÚÄ±±o³o²¢«×°÷...è¦n,·F¹Àn¥[ÆQ!?
2007/7/17
§ÚÄ±±o³o²¢«×°÷...è¦n,·F¹Àn¥[ÆQ!?
3.¦WºÙ¡G®Æ²z°ª¤â
2007/7/18
¦a¥Ê©u¤w¸g°÷¥Ð£{ ¬°Ô£ÁÙn©ñ¿}¤ôªü
2007/7/18
¦a¥Ê©u¤w¸g°÷¥Ð£{ ¬°Ô£ÁÙn©ñ¿}¤ôªü
4.¦WºÙ¡G´f´f
2007/7/21
«z¡I¦nÃh©À³á¡I³o¬OªüÀ¨¥Í«e±`µN£x²¢ÂIC¡I¤]¬O§Ú¤@ª½Ãh©À£x¥j¦¨ý³á¡I§Ú¶W·R£x¡C
2007/7/21
«z¡I¦nÃh©À³á¡I³o¬OªüÀ¨¥Í«e±`µN£x²¢ÂIC¡I¤]¬O§Ú¤@ª½Ãh©À£x¥j¦¨ý³á¡I§Ú¶W·R£x¡C
5.¦WºÙ¡Gsing
2007/7/24
¥ý»]«áµN,¯u¬O°ª©Û,¤£·\¬O¦Ñ®v,ÁÂÁÂ§õ¦Ñ®v!
2007/7/24
¥ý»]«áµN,¯u¬O°ª©Û,¤£·\¬O¦Ñ®v,ÁÂÁÂ§õ¦Ñ®v!
6.¦WºÙ¡G¤p¸«L
2007/7/29
¤£¿ù£¬ !ÁÂÁÂ°Õ!
2007/7/29
¤£¿ù£¬ !ÁÂÁÂ°Õ!
7.¦WºÙ¡Gªü ¥[
2007/8/9
À°§U®ø¤Æ,«Ü·|©ñ§¾°Õ!
2007/8/9
À°§U®ø¤Æ,«Ü·|©ñ§¾°Õ!
8.¦WºÙ¡G¨S¦³¦a¥Ê¨ý°Õ
2007/9/5
§Ú·Ó¦Ñ®v敎ªº¤èªk°µ¤F¤@¹M¡AÁöµM´ö«Ü²Mº«¥i¬O...¦Ñ®vªü!! ´ö¸Ì±¨S¤°»ò¦a¥Ê¨ýC!!¥u¦³Á¤¥Ä¨ý¡C¦a¥Ê¥ý»]«áµN¦a¥Êªº»²¢´NÅÜ²H¤F¡A§ÚÓ¤HÄ±±oª½±µ±N¦a¥Ê©ñ¦bÁç¸ÌµNªº¤èªk¤ñ¸û¦n¦YC!
¦³¤H¤]°µ¹L³o¹D²¢´öªº¶Ü? ¥i¥Hµoªí¤@¤U¤ß±o¶Ü??
2007/9/5
§Ú·Ó¦Ñ®v敎ªº¤èªk°µ¤F¤@¹M¡AÁöµM´ö«Ü²Mº«¥i¬O...¦Ñ®vªü!! ´ö¸Ì±¨S¤°»ò¦a¥Ê¨ýC!!¥u¦³Á¤¥Ä¨ý¡C¦a¥Ê¥ý»]«áµN¦a¥Êªº»²¢´NÅÜ²H¤F¡A§ÚÓ¤HÄ±±oª½±µ±N¦a¥Ê©ñ¦bÁç¸ÌµNªº¤èªk¤ñ¸û¦n¦YC!
¦³¤H¤]°µ¹L³o¹D²¢´öªº¶Ü? ¥i¥Hµoªí¤@¤U¤ß±o¶Ü??
9.¦WºÙ¡G²ï¤½¥D
2007/11/18
»]¹L¦AµN©TµM¸`¬Ù«Ü¦h®É¶¡'¥i¬O«o¨S¦³ª½±µ¤ôµN¨Óªº»!´£¿ô¦Ñ®v:±z§Ñ¤F¥[ÆQ¤Ú½w©M²¢«×
2007/11/18
»]¹L¦AµN©TµM¸`¬Ù«Ü¦h®É¶¡'¥i¬O«o¨S¦³ª½±µ¤ôµN¨Óªº»!´£¿ô¦Ñ®v:±z§Ñ¤F¥[ÆQ¤Ú½w©M²¢«×
10.¦WºÙ¡Gyumin
2008/8/24
ÆQ¤Ú¬O½w©M²¢«×¥Îªº¶Ü??
¦b¤é¥»¬O¼W¥[²¢«×¥ÎªºC...
¥[¤FÆQ¤Ú·|·PÄ±§ó²¢¤@¨Ç¨Ç(Áô¨ý)
§Ú®aµN¦a¥Ê²¢´ö©Î¬O¨¡ÀY²¢´ö
³£¬Oª½±µ¥Î¹qÁç¤ôµN
¤]«D±`»
¦nÃh©À§r!!
2008/8/24
ÆQ¤Ú¬O½w©M²¢«×¥Îªº¶Ü??
¦b¤é¥»¬O¼W¥[²¢«×¥ÎªºC...
¥[¤FÆQ¤Ú·|·PÄ±§ó²¢¤@¨Ç¨Ç(Áô¨ý)
§Ú®aµN¦a¥Ê²¢´ö©Î¬O¨¡ÀY²¢´ö
³£¬Oª½±µ¥Î¹qÁç¤ôµN
¤]«D±`»
¦nÃh©À§r!!
11.¦WºÙ¡GHA..
2008/8/25
½w©M²¢«×ªº·N«ä¡A¤£¬O»¡¤ñ¸û¤£²¢¡AÀ³¸Ó»¡¬O¤ñ¸û¤£¿°¤ñ¸û«ê·í
2008/8/25
½w©M²¢«×ªº·N«ä¡A¤£¬O»¡¤ñ¸û¤£²¢¡AÀ³¸Ó»¡¬O¤ñ¸û¤£¿°¤ñ¸û«ê·í
12.¦WºÙ¡Ghyfhyf
2008/9/11
1.¦Ñ®v§Ñ¤F¥[.§A¦Û¤w°O±o¥[´N¦n.
2.¦Ñ®v³o¸Ì±j½Õªº¬O´ön²Mº«.´N¹³
¤k¤H®L¤Ñn²H©Ù¤£¶·¿@ùÛ.Y¥V¤Ñ
¤ôµNªº¼ö¼öªº¦Y½T¹ê¤£¿ù.
3.Æg¬ü¥Î¼ªk.«Ø¨¥¥Î°£ªk.§O¤H§Ö
¼Ö§A¦n²[¾i.
4.¦Ñ®v!±z¨¯W¤F!
2008/9/11
1.¦Ñ®v§Ñ¤F¥[.§A¦Û¤w°O±o¥[´N¦n.
2.¦Ñ®v³o¸Ì±j½Õªº¬O´ön²Mº«.´N¹³
¤k¤H®L¤Ñn²H©Ù¤£¶·¿@ùÛ.Y¥V¤Ñ
¤ôµNªº¼ö¼öªº¦Y½T¹ê¤£¿ù.
3.Æg¬ü¥Î¼ªk.«Ø¨¥¥Î°£ªk.§O¤H§Ö
¼Ö§A¦n²[¾i.
4.¦Ñ®v!±z¨¯W¤F!
®i¶}¼s§i