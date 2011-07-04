網站中所有影片皆為重播，影片中提及之課程招生與優惠活動已全面停止。材料：
A.麵包5個
B.高筋麵粉194公克、細砂糖103公克、奶油128公克、雞蛋76公克
作法：
1.取鋼盆將材料B倒入，用攪拌機打至顏色變白。
2.雙手拍少許手粉，將作法1的菠蘿皮麵糰，均分成至5份，揉成圓球狀後裝入塑膠袋用手壓扁，攤開塑膠帶，將菠蘿皮蓋在麵包上再沾上糖粉(份量外)，在上面畫上格子。
3.放入烤箱中以上火190烤至菠蘿皮微黃即可。
上線時間：2011/7/4
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▇討論列表
1.名稱：芬芬
2011/7/4
好久不現陳明裡老師了，真高興能再次看到陳老師授課。謝謝。
是否YTV直播亦能再找陳老師來試範教學呢?
2011/7/4
好久不現陳明裡老師了，真高興能再次看到陳老師授課。謝謝。
是否YTV直播亦能再找陳老師來試範教學呢?
2.名稱：李小姐
2011/7/4
為什麼我炒麵的十面會糊糊黏黏的
2011/7/4
為什麼我炒麵的十面會糊糊黏黏的
3.名稱：Xu
2011/7/5
能不能請麗珠阿姨來示範阿
好久不見了呢
2011/7/5
能不能請麗珠阿姨來示範阿
好久不見了呢
4.名稱：賴
2011/7/5
粉想念明裡老師,YTV教學怎好久不見您敎課?期待又期待!
2011/7/5
粉想念明裡老師,YTV教學怎好久不見您敎課?期待又期待!
5.名稱：Chen Schneider
2011/7/20
Wow! Can't believe to see 明裡老師 again! I really enjoy her classes! :0)
2011/7/20
Wow! Can't believe to see 明裡老師 again! I really enjoy her classes! :0)
6.名稱：丹
2011/10/6
好久不現陳明裡老師了,YTV教學怎好久不見您敎課?期待又期待!
2011/10/6
好久不現陳明裡老師了,YTV教學怎好久不見您敎課?期待又期待!
7.名稱：瑚
2012/11/27
一開始真是嚇死我了!! = =..
2012/11/27
一開始真是嚇死我了!! = =..
8.名稱：356
2012/12/14
還是明裡老師比較好
2012/12/14
還是明裡老師比較好
9.名稱：234
2013/3/9
還是明裡老師比較好
2013/3/9
還是明裡老師比較好
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