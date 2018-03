▇討論列表

1.名稱: 芬芬

2011/7/4

好久不現陳明裡老師了,真高興能再次看到陳老師授課。謝謝。



是否YTV直播亦能再找陳老師來試範教學呢?

2.名稱: 李小姐

2011/7/4

為什麼我炒麵的十面會糊糊黏黏的

3.名稱: Xu

2011/7/5

能不能請麗珠阿姨來示範阿



好久不見了呢

4.名稱: 賴

2011/7/5

粉想念明裡老師,YTV教學怎好久不見您敎課?期待又期待!

5.名稱: Chen Schneider

2011/7/20

Wow! Can't believe to see 明裡老師 again! I really enjoy her classes! :0)

6.名稱: 丹

2011/10/6

好久不現陳明裡老師了,YTV教學怎好久不見您敎課?期待又期待!

7.名稱: 瑚

2012/11/27

一開始真是嚇死我了!! = =..



8.名稱: 356

2012/12/14

還是明裡老師比較好