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材料：

熟花椰菜 180公克、蟹腿肉100公克、蒜片2粒、紅蘿蔔5片、蛋白1粒、水150cc



調味料：

鹽少許、白胡椒粉少許、香油1大匙



作法：

1.準備一鍋滾水，將洗淨的蟹腿肉汆燙，撈起瀝乾。

2.備油鍋爆香蒜片、紅蘿蔔片，加入水、熟花椰菜，略煮1分鐘後，加入作法1的蟹腿肉與所有調味料拌炒，起鍋前將蛋白打散淋入鍋中，拌炒均勻即可。

