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重點祕訣：餡料勾芡 不易出水更好吃
材料：
肉絲 250公克
筍絲 150公克
紅蔥頭 80公克
韭黃段 120公克
潤餅皮 數張
麵糊材料：
麵粉 2大匙
水 1大匙
調味料：
A
醬油 2大匙
米酒 1大匙
水 2大匙
細砂糖 2茶匙
白胡椒粉 1/2茶匙
B
太白粉水 1大匙
香油 1茶匙
作法：
1. 熱鍋，放入紅蔥頭和適量油爆香。(爆香讓香氣更濃郁)
2. 放入肉絲炒至肉色變白，放入筍絲拌勻。加入調味料A拌炒均勻。
3. 再淋入太白粉水勾芡，加入香油拌勻後熄火，攤涼。
4. 待餡料涼後與韭黃段拌勻成餡料。
5. 麵糊材料拌勻成麵糊。
6. 取一張潤餅皮，沾水後攤平，擺上約25公克的餡料，於尾端抹上麵糊，捲起成春卷。(冷凍可保存約1週)
7. 熱油鍋至約160℃，放入春卷，以中火炸至定型，再開大火炸至表面酥脆即可。
越式炸春卷
重點秘訣：邊炸邊撥 不易沾黏
材料：
絞肉 300公克
芋頭絲 100公克
胡蘿蔔絲 50公克
冬粉 100公克
木耳絲 50公克
油蔥酥 15公克
越式米紙 數張
調味料
材料：
魚露 1大匙
鹽 1/2茶匙
白胡椒粉 1/2茶匙
沾醬材料：
蒜末 20公克
辣椒 10公克
白醋 40公克
細砂糖 30公克
魚露 20公克
作法：
1. 所有材料與調味料拌勻成餡料。
2. 取一張米紙，沾水後攤平，擺上約25公克的餡料，捲起成春卷。
3. 熱油鍋至約160℃，一個一個慢慢放入春卷，以中火炸約5分鐘，至表面酥脆後撈起擺盤。(tips：下鍋容易沾黏，用筷子慢慢將春卷撥開)
4. 沾醬材料混合均勻成沾醬。
5. 將炸好的春卷搭配沾醬食用即可。
上線時間：2018/2/21
@ 楊桃文化著作權所有，請勿轉載版權規範說明
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