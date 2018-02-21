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炸春卷

重點祕訣：餡料勾芡 不易出水更好吃

材料：

肉絲 250公克

筍絲 150公克

紅蔥頭 80公克

韭黃段 120公克

潤餅皮 數張



麵糊材料：

麵粉 2大匙

水 1大匙



調味料：

A

醬油 2大匙

米酒 1大匙

水 2大匙

細砂糖 2茶匙

白胡椒粉 1/2茶匙

B

太白粉水 1大匙

香油 1茶匙



作法：

1. 熱鍋，放入紅蔥頭和適量油爆香。(爆香讓香氣更濃郁)

2. 放入肉絲炒至肉色變白，放入筍絲拌勻。加入調味料A拌炒均勻。

3. 再淋入太白粉水勾芡，加入香油拌勻後熄火，攤涼。

4. 待餡料涼後與韭黃段拌勻成餡料。

5. 麵糊材料拌勻成麵糊。

6. 取一張潤餅皮，沾水後攤平，擺上約25公克的餡料，於尾端抹上麵糊，捲起成春卷。(冷凍可保存約1週)

7. 熱油鍋至約160℃，放入春卷，以中火炸至定型，再開大火炸至表面酥脆即可。



越式炸春卷

重點秘訣：邊炸邊撥 不易沾黏

材料：

絞肉 300公克

芋頭絲 100公克

胡蘿蔔絲 50公克

冬粉 100公克

木耳絲 50公克

油蔥酥 15公克

越式米紙 數張



調味料

材料：

魚露 1大匙

鹽 1/2茶匙

白胡椒粉 1/2茶匙



沾醬材料：

蒜末 20公克

辣椒 10公克

白醋 40公克

細砂糖 30公克

魚露 20公克



作法：

1. 所有材料與調味料拌勻成餡料。

2. 取一張米紙，沾水後攤平，擺上約25公克的餡料，捲起成春卷。

3. 熱油鍋至約160℃，一個一個慢慢放入春卷，以中火炸約5分鐘，至表面酥脆後撈起擺盤。(tips：下鍋容易沾黏，用筷子慢慢將春卷撥開)

4. 沾醬材料混合均勻成沾醬。

5. 將炸好的春卷搭配沾醬食用即可。

