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脆皮煎餃

材料

生水餃 16顆

低筋麵粉 2大匙

水 200cc

作法

1. 低筋麵粉、水混合成麵粉水。

2. 煎盤塗上少許油，放入水餃。

3. 倒入所有的麵粉水，蓋上鍋蓋，以大火力蒸約15分鐘即可。



高麗菜餃子卷

材料

高麗菜葉(燙軟) 10片

熟水餃 10顆

培根 10片

作法

1. 燙軟的高麗菜葉攤開，鋪上培根，再放上熟水餃。

2. 將高麗菜捲起包緊，再用牙籤固定。

3. 煎盤塗上少許油，放入高麗菜卷，以大火力煎至培根上色，再翻面續煎至上色即可。



餃子串

材料

熟水餃 24顆

塗醬

醬油膏 適量

蒜末 適量

作法

1. 章魚燒烤盤每個洞放入一顆熟水餃，倒入適量沙拉油。

2. 開大火力炸至餃子變金黃色，再翻面續炸至另一面也變金黃色。

3. 用竹籤串起，刷上塗醬即可。



章魚燒餃子

材料

熟水餃 24顆

蛋液 5顆

章魚燒醬 適量

黃芥末醬 適量

海苔粉 適量

作法

1. 章魚燒烤盤每個洞刷上油，倒入約五分滿的蛋液。

2. 再每個洞放入一顆熟水餃，以大火力煎至蛋約凝固。

3. 將餃子轉側面煎上色，在轉面將另外一邊煎上色。

4. 起鍋後淋上章魚燒醬、黃芥末醬，再撒上海苔粉即可。



番茄紅醬餃子

材料

熟水餃 24顆

市售紅醬 300公克

洋蔥丁 30公克

蒜末 15公克

九層塔 10公克

起司粉 適量

作法

1. 開大火力，深鍋中放入洋蔥丁、蒜末、適量沙拉油炒香。

2. 再加入紅醬煮至略滾，放入熟水餃炒勻，再煮至滾沸。

3. 加入九層塔炒勻，撒入起司粉即可。



滑蛋餃子

材料

生水餃 24顆

蛋液 8顆

蔥花 適量

作法

1. 深烤盤倒入水，蓋上鍋蓋轉大火力，煮至水沸騰。

2. 放入水餃，蓋上鍋蓋煮約5分鐘至水餃浮起，將水倒除。

3. 再倒入少許油，將餃子炒勻。

4. 倒入蛋液，拌散蛋液煮至蛋液凝半凝固，撒入蔥花即可。