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瓜仔肉

材料：

A

絞肉 400公克

瓜仔肉 100公克

蔥花 15公克

蒜末 10公克

B

蔥花 15公克

辣椒末 10公克



調味料：

醬油 1大匙

糖 1茶匙

太白粉 1大匙



作法：

1. 材料A和調味料混合拌勻，再分成4份，整形成圓餅狀。

2. 鍋中放入瓜仔肉餅，於溝槽淋入100cc水，蓋上鍋蓋。

3. 以中小火蒸約12分鐘至熟，打開鍋蓋，撒上蔥花和辣椒末即可。





蒜香雞腿

材料：

雞腿排 2支

紅甜椒片 100公克

黃甜椒片 100公克

水 100cc



調味料：

鹽 適量

黑胡椒粉 適量



作法：

1. 雞腿排劃刀，撒上鹽、黑胡椒粉，略醃漬。

2. 雞腿排放入鍋中，以中小火煎約5分鐘至表面金黃酥脆，再將雞腿排翻面，放入蒜頭、紅黃甜椒。

3. 於溝槽淋入水，蓋上鍋蓋，蒸約5分鐘即可。





煎豬排

材料：

豬排 4片

蘆筍 120公克

番茄 1/2顆

水50cc



調味料：

鹽 適量

黑胡椒粉 適量



作法：

1. 豬排於肉厚處斷筋，再用叉子將肉叉鬆。撒上鹽、黑胡椒粉醃漬。

2. 豬排放入鍋中，中小火煎約3分鐘至表面金黃後翻面，放入蘆筍，加入水，蓋上鍋蓋。

3. 以中小火蒸約3分鐘至熟即可。





蛤蜊絲瓜

材料：

絲瓜 1條

蛤蜊 600公克

薑絲 10公克

水 100cc

米酒 1大匙



作法：

1. 蛤蜊吐沙。

2. 絲瓜用刀刮除粗皮，對剖切片。

3. 取鍋，放入絲瓜片，擺上蛤蜊、薑絲，撒上米酒。於溝槽淋入水，蓋上鍋蓋。

4. 開中小火蒸約10分鐘至熟即可。





檸檬蒸魚

材料：

鱸魚 1尾

薑片 10公克

米酒 1大匙

水 100cc



調味料：

檸檬汁 2大匙

魚露 1大匙

糖 1大匙

香菜 1大匙

蒜末 1大匙

辣椒 1大匙

作法：

1. 魚對剖不切斷，攤開鋪平。

2. 所有調味料調勻成醬汁。

3. 取鍋，放入魚，擺上薑片，再淋上米酒。於溝槽淋入水，蓋上鍋蓋。

4. 開中小火蒸約10分鐘至熟。開蓋挑除薑片，擺上檸檬片裝飾、淋上醬汁即可。





蒸鮮蔬

材料：

地瓜 200公克

山藥 200公克

水 100cc



調味料：

鹽 適量



作法：

1. 地瓜和山藥分別切成1公分的厚片，泡水5分鐘，避免變黑。

2. 將地瓜放入鍋中，於溝槽倒入水，蓋上鍋蓋，蒸約12分鐘。

3. 開蓋撒上鹽即可。

