網站中所有影片皆為重播，影片中提及之課程招生與優惠活動已全面停止。瓜仔肉
材料：
A
絞肉 400公克
瓜仔肉 100公克
蔥花 15公克
蒜末 10公克
B
蔥花 15公克
辣椒末 10公克
調味料：
醬油 1大匙
糖 1茶匙
太白粉 1大匙
作法：
1. 材料A和調味料混合拌勻，再分成4份，整形成圓餅狀。
2. 鍋中放入瓜仔肉餅，於溝槽淋入100cc水，蓋上鍋蓋。
3. 以中小火蒸約12分鐘至熟，打開鍋蓋，撒上蔥花和辣椒末即可。
蒜香雞腿
材料：
雞腿排 2支
紅甜椒片 100公克
黃甜椒片 100公克
水 100cc
調味料：
鹽 適量
黑胡椒粉 適量
作法：
1. 雞腿排劃刀，撒上鹽、黑胡椒粉，略醃漬。
2. 雞腿排放入鍋中，以中小火煎約5分鐘至表面金黃酥脆，再將雞腿排翻面，放入蒜頭、紅黃甜椒。
3. 於溝槽淋入水，蓋上鍋蓋，蒸約5分鐘即可。
煎豬排
材料：
豬排 4片
蘆筍 120公克
番茄 1/2顆
水50cc
調味料：
鹽 適量
黑胡椒粉 適量
作法：
1. 豬排於肉厚處斷筋，再用叉子將肉叉鬆。撒上鹽、黑胡椒粉醃漬。
2. 豬排放入鍋中，中小火煎約3分鐘至表面金黃後翻面，放入蘆筍，加入水，蓋上鍋蓋。
3. 以中小火蒸約3分鐘至熟即可。
蛤蜊絲瓜
材料：
絲瓜 1條
蛤蜊 600公克
薑絲 10公克
水 100cc
米酒 1大匙
作法：
1. 蛤蜊吐沙。
2. 絲瓜用刀刮除粗皮，對剖切片。
3. 取鍋，放入絲瓜片，擺上蛤蜊、薑絲，撒上米酒。於溝槽淋入水，蓋上鍋蓋。
4. 開中小火蒸約10分鐘至熟即可。
檸檬蒸魚
材料：
鱸魚 1尾
薑片 10公克
米酒 1大匙
水 100cc
調味料：
檸檬汁 2大匙
魚露 1大匙
糖 1大匙
香菜 1大匙
蒜末 1大匙
辣椒 1大匙
作法：
1. 魚對剖不切斷，攤開鋪平。
2. 所有調味料調勻成醬汁。
3. 取鍋，放入魚，擺上薑片，再淋上米酒。於溝槽淋入水，蓋上鍋蓋。
4. 開中小火蒸約10分鐘至熟。開蓋挑除薑片，擺上檸檬片裝飾、淋上醬汁即可。
蒸鮮蔬
材料：
地瓜 200公克
山藥 200公克
水 100cc
調味料：
鹽 適量
作法：
1. 地瓜和山藥分別切成1公分的厚片，泡水5分鐘，避免變黑。
2. 將地瓜放入鍋中，於溝槽倒入水，蓋上鍋蓋，蒸約12分鐘。
3. 開蓋撒上鹽即可。
上線時間：2018/3/21
@ 楊桃文化著作權所有，請勿轉載版權規範說明
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