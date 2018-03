▇討論列表

1.名稱: linjulu

2007/11/1

看起來好像很好吃,阿全師做蛋糕也這麼精湛,佩服之至!

2.名稱: 呂秀秀

2007/11/1

蒸蛋糕只用蛋白的部份嗎?那蛋黃呢?可以後來一起加進去嗎?

3.名稱: 路人

2007/11/1

用心看完影片再問問題,這是對老師的尊重,蛋黃已經加到蛋白糊中了

4.名稱: 无言

2007/11/2

为什么偶蒸出来,在锅里涨的很高,出来就缩了?

5.名稱: 无言

2007/11/2

好几位朋友试了,都存在回缩.只有边上像蛋糕样.请问火候如何掌握?看视屏,您的蛋白打发好像是湿性发泡的程度.回缩是因为不熟吗?

6.名稱: 路人

2007/11/2

不要打太發,就不會加熱時過度膨脹,冷卻時過度收縮

7.名稱: one-yuan

2007/11/3

前幾天看到這個蛋糕,今天休假就試了一下,但我是用方型模,真的不錯吃!

8.名稱: Ruru

2007/11/8

今天也實驗了一下, 並且把上面灑的料改成以前吃的鹹蛋糕那種的--加了油蔥和海苔粉和胡椒鹽, 超好吃的~~

只是, 我的蛋糕有點粗, 裡面的氣孔都好大, 不知道是什麼原因...> <

9.名稱: BELINDA

2007/11/8

老师谢谢你.I LIKE IT.HAVE A NICE DAY!

10.名稱: Foodfonder

2007/11/13

It looks like a harmless, very low fat cake, couldn't be too dangerous to try. May I know how big is the cake mold? Is it 8" or 10" in diameter?

11.名稱: 住在羅馬的媽媽

2007/11/16

讚啦

每次看老師做菜

就覺得人生很有希望

讓人快樂

真是非常謝謝老師

12.名稱: candy

2007/11/18

我想請問老師我的蛋糕蒸了20分鐘,,,為什麼還不熟...???

13.名稱: 看不到影片

2007/11/18

嗚,我看不到影片耶。真想哭。可能是電腦不支援。但之前的都看得到。

14.名稱: 蕃茄醬

2007/12/14

請問老師~為什麼我蛋糕熟ㄌ之後底部有一層像橡皮擦一樣硬硬的內@@?

15.名稱: sako

2008/1/31

蒸的部份改用電鍋可以嗎?

16.名稱: 小蓮

2008/2/24

感謝楊桃文化有烹飪影片觀看,第1次學做蛋糕就成功,謝謝李老師的教導,希望貴公司能有教導麵包影片.

17.名稱: shin

2008/2/26

泡打粉 is baking powder or baking soda ???

18.名稱: 路人

2008/2/26

泡打粉 = baking powder

19.名稱: 台媽

2008/3/18

老師您好,請問如果買不到低粉,可以用哪種粉替代??謝謝!!

20.名稱: 小

2008/3/22

材料剛好,很好吃

謝謝李老師.可否再教我們做麻老的做法,含糯米粿的做法?謝謝

21.名稱: chiuchiu607

2008/10/15

GOOD.......口水流乾了...

22.名稱: 小君

2008/11/7

名稱: sako 2008/1/31 TOP

蒸的部份改用電鍋可以嗎?

我也是想这样问老师的 谢谢

23.名稱: chunainai

2008/11/30

李老師;太謝謝您了.我一定去做,可以請老人家吃了.經济實惠又有創意.我下次会告訴您我做的成品.

24.名稱: 路過的人

2009/1/8

謝謝老師

25.名稱: Danielle

2009/1/11

老师真是太有才了,佩服!佩服!

我想不敢吃的太甜糖放少一点应该没问题吧?

26.名稱: 秀莉

2009/4/26

怎麼感覺每個老師教學都喊到聲嘶力竭戴耳機聽的還蠻痛苦的

27.名稱: 啊哈

2009/11/13

請問蛋糕可以放到隔天嗎?

28.名稱: 張

2012/2/1

這蛋糕隔日吃會變硬嗎