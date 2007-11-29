網站中所有影片皆為重播，影片中提及之課程招生與優惠活動已全面停止。材料：5顆雞蛋（蛋白、蛋黃分開）、低筋麵粉150g、泡打粉1/2茶匙、沙拉油2大匙、鋁箔紙圓模、白砂糖120g。
先把鋁箔紙圓模底部加紙在週邊塗上油，這樣比較好脫模，麵粉、泡打粉須先過篩，先準備一鍋滾水裡面放上架子等會再把蛋糕放入，再來把蛋白在調理盆中用打蛋機打發，再來加入一半的砂糖再打發，之後把另一半砂糖與蛋黃加入一起打發，這時要打到整個變白後且發泡起來之後即可，再來慢慢均勻灑上麵粉，這邊攪拌注意要由下往上輕輕拌勻，如果用一般方式攪拌會讓麵粉起筋，這樣會讓麵包不容易發且不鬆軟，攪拌後加入沙拉油再拌勻，這樣就可以倒入圓模中，再來增加色調灑上炒過的白芝麻、切碎的枸杞、海苔粉，之後放入先前準備好的蒸鍋中開大火，鍋中水要滾量要足再蓋鍋後大約蒸15-20分鐘，之後打開用筷子插入蛋糕中摸筷子有無黏性，如無就完成蒸蛋糕
上線時間：2007/11/29
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▇討論列表
1.名稱：linjulu
2007/11/1
看起來好像很好吃,阿全師做蛋糕也這麼精湛,佩服之至!
2007/11/1
看起來好像很好吃,阿全師做蛋糕也這麼精湛,佩服之至!
2.名稱：呂秀秀
2007/11/1
蒸蛋糕只用蛋白的部份嗎？那蛋黃呢？可以後來一起加進去嗎？
2007/11/1
蒸蛋糕只用蛋白的部份嗎？那蛋黃呢？可以後來一起加進去嗎？
3.名稱：路人
2007/11/1
用心看完影片再問問題，這是對老師的尊重，蛋黃已經加到蛋白糊中了
2007/11/1
用心看完影片再問問題，這是對老師的尊重，蛋黃已經加到蛋白糊中了
4.名稱：无言
2007/11/2
为什么偶蒸出来,在锅里涨的很高,出来就缩了?
2007/11/2
为什么偶蒸出来,在锅里涨的很高,出来就缩了?
5.名稱：无言
2007/11/2
好几位朋友试了,都存在回缩.只有边上像蛋糕样.请问火候如何掌握?看视屏,您的蛋白打发好像是湿性发泡的程度.回缩是因为不熟吗?
2007/11/2
好几位朋友试了,都存在回缩.只有边上像蛋糕样.请问火候如何掌握?看视屏,您的蛋白打发好像是湿性发泡的程度.回缩是因为不熟吗?
6.名稱：路人
2007/11/2
不要打太發，就不會加熱時過度膨脹，冷卻時過度收縮
2007/11/2
不要打太發，就不會加熱時過度膨脹，冷卻時過度收縮
7.名稱：one-yuan
2007/11/3
前幾天看到這個蛋糕，今天休假就試了一下，但我是用方型模，真的不錯吃！
2007/11/3
前幾天看到這個蛋糕，今天休假就試了一下，但我是用方型模，真的不錯吃！
8.名稱：Ruru
2007/11/8
今天也實驗了一下, 並且把上面灑的料改成以前吃的鹹蛋糕那種的--加了油蔥和海苔粉和胡椒鹽, 超好吃的~~
只是, 我的蛋糕有點粗, 裡面的氣孔都好大, 不知道是什麼原因...> <
2007/11/8
今天也實驗了一下, 並且把上面灑的料改成以前吃的鹹蛋糕那種的--加了油蔥和海苔粉和胡椒鹽, 超好吃的~~
只是, 我的蛋糕有點粗, 裡面的氣孔都好大, 不知道是什麼原因...> <
9.名稱：BELINDA
2007/11/8
老师谢谢你.I LIKE IT.HAVE A NICE DAY!
2007/11/8
老师谢谢你.I LIKE IT.HAVE A NICE DAY!
10.名稱：Foodfonder
2007/11/13
It looks like a harmless, very low fat cake, couldn't be too dangerous to try. May I know how big is the cake mold? Is it 8" or 10" in diameter?
2007/11/13
It looks like a harmless, very low fat cake, couldn't be too dangerous to try. May I know how big is the cake mold? Is it 8" or 10" in diameter?
11.名稱：住在羅馬的媽媽
2007/11/16
讚啦
每次看老師做菜
就覺得人生很有希望
讓人快樂
真是非常謝謝老師
2007/11/16
讚啦
每次看老師做菜
就覺得人生很有希望
讓人快樂
真是非常謝謝老師
12.名稱：candy
2007/11/18
我想請問老師我的蛋糕蒸了２０分鐘,,,為什麼還不熟...???
2007/11/18
我想請問老師我的蛋糕蒸了２０分鐘,,,為什麼還不熟...???
13.名稱：看不到影片
2007/11/18
嗚，我看不到影片耶。真想哭。可能是電腦不支援。但之前的都看得到。
2007/11/18
嗚，我看不到影片耶。真想哭。可能是電腦不支援。但之前的都看得到。
14.名稱：蕃茄醬
2007/12/14
請問老師~為什麼我蛋糕熟ㄌ之後底部有一層像橡皮擦一樣硬硬的內@@?
2007/12/14
請問老師~為什麼我蛋糕熟ㄌ之後底部有一層像橡皮擦一樣硬硬的內@@?
15.名稱：sako
2008/1/31
蒸的部份改用電鍋可以嗎?
2008/1/31
蒸的部份改用電鍋可以嗎?
16.名稱：小蓮
2008/2/24
感謝楊桃文化有烹飪影片觀看,第1次學做蛋糕就成功,謝謝李老師的教導,希望貴公司能有教導麵包影片.
2008/2/24
感謝楊桃文化有烹飪影片觀看,第1次學做蛋糕就成功,謝謝李老師的教導,希望貴公司能有教導麵包影片.
17.名稱：shin
2008/2/26
泡打粉 is baking powder or baking soda ???
2008/2/26
泡打粉 is baking powder or baking soda ???
18.名稱：路人
2008/2/26
泡打粉 = baking powder
2008/2/26
泡打粉 = baking powder
19.名稱：台媽
2008/3/18
老師您好,請問如果買不到低粉,可以用哪種粉替代??謝謝!!
2008/3/18
老師您好,請問如果買不到低粉,可以用哪種粉替代??謝謝!!
20.名稱：小
2008/3/22
材料剛好,很好吃
謝謝李老師.可否再教我們做麻老的做法,含糯米粿的做法?謝謝
2008/3/22
材料剛好,很好吃
謝謝李老師.可否再教我們做麻老的做法,含糯米粿的做法?謝謝
21.名稱：chiuchiu607
2008/10/15
GOOD.......口水流乾了...
2008/10/15
GOOD.......口水流乾了...
22.名稱：小君
2008/11/7
名稱： sako 2008/1/31 TOP
蒸的部份改用電鍋可以嗎?
我也是想这样问老师的 谢谢
2008/11/7
名稱： sako 2008/1/31 TOP
蒸的部份改用電鍋可以嗎?
我也是想这样问老师的 谢谢
23.名稱：chunainai
2008/11/30
李老師;太謝謝您了.我一定去做,可以請老人家吃了.經济實惠又有創意.我下次会告訴您我做的成品.
2008/11/30
李老師;太謝謝您了.我一定去做,可以請老人家吃了.經济實惠又有創意.我下次会告訴您我做的成品.
24.名稱：路過的人
2009/1/8
謝謝老師
2009/1/8
謝謝老師
25.名稱：Danielle
2009/1/11
老师真是太有才了，佩服！佩服！
我想不敢吃的太甜糖放少一点应该没问题吧？
2009/1/11
老师真是太有才了，佩服！佩服！
我想不敢吃的太甜糖放少一点应该没问题吧？
26.名稱：秀莉
2009/4/26
怎麼感覺每個老師教學都喊到聲嘶力竭戴耳機聽的還蠻痛苦的
2009/4/26
怎麼感覺每個老師教學都喊到聲嘶力竭戴耳機聽的還蠻痛苦的
27.名稱：啊哈
2009/11/13
請問蛋糕可以放到隔天嗎?
2009/11/13
請問蛋糕可以放到隔天嗎?
28.名稱：張
2012/2/1
這蛋糕隔日吃會變硬嗎
2012/2/1
這蛋糕隔日吃會變硬嗎
29.名稱：kkay
2012/12/28
老師教學手法乾淨利落，功力利害，謝謝老師。
2012/12/28
老師教學手法乾淨利落，功力利害，謝謝老師。
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