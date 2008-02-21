▇討論列表

1.名稱： devika

2008/2/22

請問可將奶油改為橄欖油嗎？

2.名稱： 小烤箱的春天

2008/2/22

Ya~第一次做餅乾就成功了! 我把冰箱剩下的無核蜜餞代替蔓越莓,杏仁代替夏威夷果, 也很好ㄔㄛ...不過記得杏仁要先切小塊一點

3.名稱： 果凍

2008/2/23

麻煩...是否請明裡老師，可以在影音教學裡，為我們示範做牛扎糖！！跟南棗糕！！

4.名稱： HARRY

2008/2/25

請問可否增加蜂蜜蛋糕或布朗ˋ尼蛋糕的作法呢? 謝謝 感恩

5.名稱： jj

2008/2/29

請問老師堅果類要先烤過嗎

6.名稱： kaori

2009/2/25

請問老師我烤箱有四層要放哪一層?

7.名稱： jilitaiwan

2009/5/7

請問老師及各位大哥大姊,材料中不想加蛋時,您會用什麼代替?

8.名稱： anet1210

2009/5/16

請問:奶粉是那一種的還有堅果類要先烤過?

9.名稱： mimlxy

2009/10/25

我做錯但也不錯吃阿