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低筋麵粉200g、蛋1顆、蔓越莓20g、葵瓜子20g、松子20g、夏威夷果20g、核桃20g、奶粉15g、鹽少許、糖粉60g、奶油100g
做法
1.材料中所有粉類材料一起過篩，再將蛋、鹽與奶油加入，用攪拌機以慢速將麵糰拌勻，用刮版拌勻即可。
2.工作台上灑上一些高筋麵粉，將麵糰搓成圓柱狀，將麵糰均勻切分成10份，將切好的面糰搓圓，再壓成均勻厚度的圓餅狀。
3.烤箱預熱上火200度/下火200度，烘烤10分鐘即可取出放冷，就完成多種核果補充元氣的精力餅乾了。
上線時間：2008/2/21
@ 楊桃文化著作權所有，請勿轉載版權規範說明
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▇討論列表
1.名稱：devika
2008/2/22
請問可將奶油改為橄欖油嗎？
2008/2/22
請問可將奶油改為橄欖油嗎？
2.名稱：小烤箱的春天
2008/2/22
Ya~第一次做餅乾就成功了! 我把冰箱剩下的無核蜜餞代替蔓越莓,杏仁代替夏威夷果, 也很好ㄔㄛ...不過記得杏仁要先切小塊一點
2008/2/22
Ya~第一次做餅乾就成功了! 我把冰箱剩下的無核蜜餞代替蔓越莓,杏仁代替夏威夷果, 也很好ㄔㄛ...不過記得杏仁要先切小塊一點
3.名稱：果凍
2008/2/23
麻煩...是否請明裡老師，可以在影音教學裡，為我們示範做牛扎糖！！跟南棗糕！！
2008/2/23
麻煩...是否請明裡老師，可以在影音教學裡，為我們示範做牛扎糖！！跟南棗糕！！
4.名稱：HARRY
2008/2/25
請問可否增加蜂蜜蛋糕或布朗ˋ尼蛋糕的作法呢? 謝謝 感恩
2008/2/25
請問可否增加蜂蜜蛋糕或布朗ˋ尼蛋糕的作法呢? 謝謝 感恩
5.名稱：jj
2008/2/29
請問老師堅果類要先烤過嗎
2008/2/29
請問老師堅果類要先烤過嗎
6.名稱：kaori
2009/2/25
請問老師我烤箱有四層要放哪一層?
2009/2/25
請問老師我烤箱有四層要放哪一層?
7.名稱：jilitaiwan
2009/5/7
請問老師及各位大哥大姊,材料中不想加蛋時,您會用什麼代替?
2009/5/7
請問老師及各位大哥大姊,材料中不想加蛋時,您會用什麼代替?
8.名稱：anet1210
2009/5/16
請問:奶粉是那一種的還有堅果類要先烤過?
2009/5/16
請問:奶粉是那一種的還有堅果類要先烤過?
9.名稱：mimlxy
2009/10/25
我做錯但也不錯吃阿
2009/10/25
我做錯但也不錯吃阿
10.名稱：Tiffany
2012/3/2
請問老師堅果類要先烤過嗎?
2012/3/2
請問老師堅果類要先烤過嗎?
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