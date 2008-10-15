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義大利斜管麵、蛤蜊、鯛魚片、草蝦、高湯、洋蔥末、起司絲
調味料：
鮮奶油、麵粉
作法：
1.斜管麵放入滾水中煮熟至八分熟，撈起瀝乾，備用。
2.熱鍋，倒入適量沙拉油，炒香洋蔥末，加入蛤蜊續炒，再加入草蝦、魚片，把打開的蛤蜊先撈起，再加入適量的高湯與少許的麵粉。
3.加入動物性鮮奶油調味，再加入義大利麵與半量的起司，最後將蛤蜊放回鍋中，炒勻之後呈起，放入烤盤中。
4.於作法3的表面撒上起司絲，放入已預熱的烤箱中，以上火200℃烤約2分鐘，至表面金黃色後取出即可（盛盤後可依喜好另撒入巴西里增加風味）。
食譜來源：30種爆紅人氣外食
上線時間：2008/10/15
@ 楊桃文化著作權所有，請勿轉載版權規範說明
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▇討論列表
1.名稱：chu
2008/10/16
very good .
2008/10/16
very good .
2.名稱：ivy
2008/10/17
不用加鹽調味嗎
2008/10/17
不用加鹽調味嗎
3.名稱：good
2008/10/18
今天試做,兒子非常愛吃
太棒了,簡單又好吃的料理!!
to:ivy
一般的起司都有含塩了,所以不用加了
2008/10/18
今天試做,兒子非常愛吃
太棒了,簡單又好吃的料理!!
to:ivy
一般的起司都有含塩了,所以不用加了
4.名稱：呆呆媽
2008/10/20
這在外面吃可是不便宜的料理呢！一直以為很難，看了老師的示範其實好像蠻簡單的，而且老師的解說超級詳細的。感恩這個網站、感恩辛苦的老師，非常謝謝您們∼讓我們可以自己在家動手做這種超好吃的料理，謝謝您喔！
2008/10/20
這在外面吃可是不便宜的料理呢！一直以為很難，看了老師的示範其實好像蠻簡單的，而且老師的解說超級詳細的。感恩這個網站、感恩辛苦的老師，非常謝謝您們∼讓我們可以自己在家動手做這種超好吃的料理，謝謝您喔！
5.名稱：家庭主夫
2008/10/21
看起來好好吃歐.晚上做過後.家中兩個寶貝讚不絕口.且老師講的很詳細/非常謝謝您們∼
2008/10/21
看起來好好吃歐.晚上做過後.家中兩個寶貝讚不絕口.且老師講的很詳細/非常謝謝您們∼
6.名稱：小阿姨
2008/10/21
麵粉是一般的嗎
2008/10/21
麵粉是一般的嗎
7.名稱：美亞
2008/10/25
請問動物性鮮奶油是什麼啊? 在大賣埸買的到嗎?
2008/10/25
請問動物性鮮奶油是什麼啊? 在大賣埸買的到嗎?
8.名稱：家庭煮夫
2008/10/29
to- 小阿姨 . 美亞
麵粉一般就可以了.做麵包用高筋.甜點用低筋麵粉.包子用中筋.
動物性鮮奶油.在大賣埸就買的到.做熱食用動物性鮮奶油.它有（U.H.T.)1標示.記住甜點用植物性鮮奶油歐
2008/10/29
to- 小阿姨 . 美亞
麵粉一般就可以了.做麵包用高筋.甜點用低筋麵粉.包子用中筋.
動物性鮮奶油.在大賣埸就買的到.做熱食用動物性鮮奶油.它有（U.H.T.)1標示.記住甜點用植物性鮮奶油歐
9.名稱：Jean
2008/11/11
請問麵粉要先炒過嗎?炒過的麵粉是不是比較香?
2008/11/11
請問麵粉要先炒過嗎?炒過的麵粉是不是比較香?
10.名稱：學徒
2009/4/14
請問ㄧ下高湯要用什麼??
2009/4/14
請問ㄧ下高湯要用什麼??
11.名稱：yoyo
2009/5/29
請問高湯和麵粉和動物性鮮奶油的量大約多少?高湯有分要排骨或雞的嗎?
2009/5/29
請問高湯和麵粉和動物性鮮奶油的量大約多少?高湯有分要排骨或雞的嗎?
12.名稱：Theresa
2010/6/24
Very good!
2010/6/24
Very good!
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