▇討論列表

1.名稱： chu

2008/10/16

very good .

2.名稱： ivy

2008/10/17

不用加鹽調味嗎

3.名稱： good

2008/10/18

今天試做,兒子非常愛吃

太棒了,簡單又好吃的料理!!



to:ivy

一般的起司都有含塩了,所以不用加了

4.名稱： 呆呆媽

2008/10/20

這在外面吃可是不便宜的料理呢！一直以為很難，看了老師的示範其實好像蠻簡單的，而且老師的解說超級詳細的。感恩這個網站、感恩辛苦的老師，非常謝謝您們∼讓我們可以自己在家動手做這種超好吃的料理，謝謝您喔！

5.名稱： 家庭主夫

2008/10/21

看起來好好吃歐.晚上做過後.家中兩個寶貝讚不絕口.且老師講的很詳細/非常謝謝您們∼



6.名稱： 小阿姨

2008/10/21

麵粉是一般的嗎









7.名稱： 美亞

2008/10/25

請問動物性鮮奶油是什麼啊? 在大賣埸買的到嗎?



8.名稱： 家庭煮夫

2008/10/29

to- 小阿姨 . 美亞

麵粉一般就可以了.做麵包用高筋.甜點用低筋麵粉.包子用中筋.

動物性鮮奶油.在大賣埸就買的到.做熱食用動物性鮮奶油.它有（U.H.T.)1標示.記住甜點用植物性鮮奶油歐

9.名稱： Jean

2008/11/11

請問麵粉要先炒過嗎?炒過的麵粉是不是比較香?

10.名稱： 學徒

2009/4/14

請問ㄧ下高湯要用什麼??

11.名稱： yoyo

2009/5/29

請問高湯和麵粉和動物性鮮奶油的量大約多少?高湯有分要排骨或雞的嗎?