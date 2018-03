▇討論列表

1.名稱: Jennifer

2009/2/12

麻糬麵包預拌粉在美國可以買的到嗎?

如果去韓國超市有這種東西嗎?

2.名稱: Yen

2009/2/12

Thanks for the show! It looks good :)

3.名稱: amy

2009/2/13

what is 韓國麵包預拌粉!! thx

4.名稱: BG媽

2009/2/14

食譜裡沒有加糖耶

請問麵包預拌粉有含糖嗎?

5.名稱: JENNY

2009/2/15

1.請問麻糬麵包預拌粉英文名稱.

2.預拌粉可用什粉替代.

謝謝

6.名稱: 小樹

2009/2/15

奶粉適用哪種奶粉?!

韓國麵包預拌粉 在韓國店裡面 給他這個名子她就會知道了嗎?

7.名稱: 淑兒

2009/2/15

如果有人是弱聽人士,或許他/她只能用眼睛去觀看影片內廚師煮時的過程,但是廚師說出烹飪過程的建議,他們可能聽不到,故本人建議影片者插上字幕,才他們容易明白,勿煮時出現錯誤。

8.名稱: HOHOHO

2009/2/16

在美國Maryland的韓國超市買得到,是500g紙盒裝,盒面上有成品的照片,文字大部份是韓文,只有盒子右上方的ENJOY HOME BAKING及那張標明營養成份的貼紙上是英文,名稱是wheat flour mix,很籠統,韓式預扮料很多,說不定都翻成這樣,所以認照片比較可靠!

9.名稱: Jennifer

2009/2/17

我買到了, 在韓國超市Hankook Market買到的, 應該就是跟HOHOHO買的一樣,在現場問了韓國人請他們把cooking instructions翻成英文, 回家烤了第一批, 好像太乾了, 70ml的水好像不太夠(對上250g的預拌粉), 建議買到相同預拌粉的人要多加一點水!

10.名稱: kitty

2009/2/17

庶好為什麼我搓好麵團..也有鬆弛10分鐘..拿去烤..但沒發大..也沒有熟..謝謝





11.名稱: sofia

2009/2/19

真是納悶耶?到底是啥原因?我都照著老師提示的材料和做法,一步一步做,可是做好的成品卻都沒有發,或變大,裡面也沒有Q Q 的感覺,還有點硬,請問老師,問題出在那呢?……謝謝。

12.名稱: 路人

2009/2/19

要買對預拌粉,不同的廠牌的東西,配方與使用上都會有點不同,還是要參考外包裝上的說明作調整。

13.名稱: jeanine

2009/2/19

我做成功了,不過多半開口都在下方,所以下回我做時,我會在滾圓後,把接合裂縫的地方朝側面放試試看,因為這回我都朝下放

另外我放的水大約只有60CC,過去做食物的經驗,按食譜做,我都將水先照食譜的一半放,不全部放,免得過量不好救,這回我也是如此,發現我的乾粉只需60CC的水就好就能拌成很好的麵糰.

14.名稱: EVA

2009/2/19

我失敗了耶!!

怎麼會這樣

我的麵團都爛爛年年的

是水加太多嗎?



15.名稱: sylph999

2009/2/20

韓國麵包我常做 200g的韓粉大概加70ml的水就行了 烤出來表面才會有很漂亮的裂開的紋路 麵糰不用揉很久 用手稍微揉一下表面光滑就ok了 烤時注意底部別烤焦 或者烤到一半關下火 用上火烤到表面有細細的裂開紋路就行了 要上色可加點可可粉或抹搽粉等等

也可以包餡

16.名稱: Sophie

2009/2/20

請問是否可以用糯米粉代替?

17.名稱: sylph999

2009/2/20

韓粉是預拌粉 主要成分是修飾澱粉 已經調好了不需發酵 所以做起來很快 我家這邊的食品材料行賣一包1000g150元 韓國麵包最好吃就是它外皮是脆的 可以加一些粉增加香氣 裡面是軟的QQ的口感 通常我會再包自己做的微甜蜜紅豆粒 咬勁十足 !!



18.名稱: 喬

2009/2/24

請問各位大家都用那一牌的烤箱,因為也想製作好吃的點心,但不知該買什麼牌子及型號 謝謝

19.名稱: 嘟嘟

2009/3/1

請媚兒給我,謝謝!

20.名稱: Eva

2009/3/7

請問為什麼在考好的時候是白白的?又是軟軟的?是考不夠久嗎!?

烤盤上要抹油嗎?我有抹耶~~烤出來是有點黑黑的~~

那麵包上要抹油嗎??

21.名稱: sylph999

2009/3/7

烤的時間根據你做的大小來決定 越大顆要烤越久火力要越小 每個人的烤箱不同要自己目測 烤盤墊烤盤布不需抹油 有墊底部比較不會烤焦 如果是烤原味本來就是白色的 我會烤到頂部有點上色比較好看 麵包不需抹油 通常我會把奶油換成無反式脂肪的橄欖油並減量 這樣比較健康 我烤出來吃過的都說讚 比外面賣的好吃10倍

22.名稱: super

2009/3/20

我有疑問,那奶粉可以用鮮奶代替嗎?然後把水的份量相對減少,有人這樣試過嗎?因為我很少在用奶粉的,也不想為了這個跑去買一罐。

23.名稱: sylph999

2009/3/20

用奶粉比較濃郁香淳 用鮮奶味道會比較淡 因為鮮奶中的奶粉含量大概12.5% ;10g奶粉的量要80g鮮奶才能提煉出來 也就是80g鮮奶=10g奶粉+70g水 你可以用80g鮮奶代替10g奶粉跟70ml的水試試 祝你成功

24.名稱: Sharon

2009/3/30

Thanks for all the great tips! You guys are awesome !!

25.名稱: may

2009/9/11

韓國麵包預拌粉跟本不知是什麼,外島都沒在賣也,想做又買不到材料

26.名稱: Grace

2009/10/13

請問老師:麵包搓圓後不需最後發酵直接進烤箱ㄇ



27.名稱: QB

2009/11/14

個食譜一定有問題 , 我已跟足食譜做法但完全不能成功 ~~~

焗完沒發起脹大及裂開 , 跟示範完全唔同效果 !!!

真的是食譜寫的份量及焗的時間嗎 ???

有點嬲 , 浪費材料 ~~~

28.名稱: sylph999

2009/11/15

這個食譜2個問題就是水量跟烤的方式 水加70g足矣 韓粉的成分澱粉占大部分 水加太多一定非常黏 所以要加很多油才能操作 ; 烤的溫度可以試試190度c/25分鐘左右

29.名稱: sylph999

2009/11/15

要記得烤15分鐘之後關下火只用上火烤 不然底部會焦掉 ; 還有這種麵包不必加酵母所以不必發酵也不必刻意揉 均勻就好 很快很適合懶人(有限字數所以分次回答)

30.名稱: 路人

2009/11/16

麵包沒有脹大,要先確認-韓國麵包預拌粉,裡面是不是有膨大劑,或者參考你所購買的商品使用說明,不同廠商推出的產品,配方當然有所不同,自然實作上也會不同

31.名稱: 渝媽媽

2011/10/3

老師請問一下網路有人配方有加少許醬油’請問用意是?須要加ㄇ?如果我要做咖啡口味請問配方要怎麼改ㄋ?謝謝您

32.名稱: 小公雞

2011/12/14

家裡的小烤箱只有上火,可以烤嗎?

33.名稱: summer

2012/9/1

为什么我做出来不会qq而是硬的