網站中所有影片皆為重播，影片中提及之課程招生與優惠活動已全面停止。材料：紅蘿蔔1根、蜂蜜30cc、檸檬汁15cc、冰塊
做法：
1.紅蘿蔔切成條狀，泡冰開水。
2.紅蘿蔔瀝乾之後加入果汁機，再加入檸檬汁、蜂蜜與半杯冰塊，快速打成果汁即可。
上線時間：2009/6/9
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▇討論列表
1.名稱：kk
2009/6/9
咽,好清涼的冷飲,我喜歡,謝諺
2009/6/9
咽,好清涼的冷飲,我喜歡,謝諺
2.名稱：冰冰
2009/6/11
老師杯子倒的也太滿了一點 :)
2009/6/11
老師杯子倒的也太滿了一點 :)
3.名稱：sylph999
2009/7/5
謝謝老師 今天做了一杯比想像中好喝很多 完全沒有羅蔔的澀味 纖維又能幫助消化 飯後喝一杯真讚
2009/7/5
謝謝老師 今天做了一杯比想像中好喝很多 完全沒有羅蔔的澀味 纖維又能幫助消化 飯後喝一杯真讚
4.名稱：susan
2011/8/2
試做喝起來真不錯,跟果汁完全不同風味,又可以把做菜剩的銷銷掉,
2011/8/2
試做喝起來真不錯,跟果汁完全不同風味,又可以把做菜剩的銷銷掉,
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