▇討論列表

1.名稱： kk

2009/6/9

咽,好清涼的冷飲,我喜歡,謝諺

2.名稱： 冰冰

2009/6/11

老師杯子倒的也太滿了一點 :)

3.名稱： sylph999

2009/7/5

謝謝老師 今天做了一杯比想像中好喝很多 完全沒有羅蔔的澀味 纖維又能幫助消化 飯後喝一杯真讚