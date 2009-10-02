網站中所有影片皆為重播，影片中提及之課程招生與優惠活動已全面停止。材料：絞肉600克、豬皮200克、紅糟200克、紅蔥頭50克、蒜末30克
調味料：五香粉1/2茶匙、糖2大匙、味素1茶匙、酒100CC、胡椒粉少許
做法：
1.肉皮川燙去毛約10分鐘，切成粗粒狀。
2.熱鍋用少許郵爆香蒜末、紅蔥頭，炒出香氣之後再加絞肉，將肉炒開再加入切好的肉皮與紅糟，拌炒均勻。
3.加入調味料一併炒勻，再加入少許高湯，小火烹煮1小時即可。
上線時間：2009/10/2
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▇討論列表
1.名稱：Jennie
2009/10/3
謝謝老師!
請問紅糟就是紅麴嗎?
聽說這是健康食品, 希望老師以後再多示範這種作料的菜餚, 又好吃又營養.
2009/10/3
謝謝老師!
請問紅糟就是紅麴嗎?
聽說這是健康食品, 希望老師以後再多示範這種作料的菜餚, 又好吃又營養.
2.名稱：kiki
2009/10/21
好可愛ㄉ老師><
聽他說話心情都會變很好^^
2009/10/21
好可愛ㄉ老師><
聽他說話心情都會變很好^^
3.名稱：magi
2009/10/23
真的很可愛的老師,心情真的會變好
2009/10/23
真的很可愛的老師,心情真的會變好
4.名稱：名師
2009/10/27
老師可以上節目了 做菜很有趣 好像在看食神喔 看了心情都會變好呢
2009/10/27
老師可以上節目了 做菜很有趣 好像在看食神喔 看了心情都會變好呢
5.名稱：看客
2010/2/18
小声问下,红糟是什么？是用豆腐做的那种么？
2010/2/18
小声问下,红糟是什么？是用豆腐做的那种么？
6.名稱：三少爺
2010/2/20
請問一下這紅糟肉臊..放冰箱可以擺多久呢?還是放在冷凍要吃才解凍呢?
2010/2/20
請問一下這紅糟肉臊..放冰箱可以擺多久呢?還是放在冷凍要吃才解凍呢?
7.名稱：看客
2011/7/9
現在已經強調養生料理，應該沒有人會再加味素了吧，不要說沒有味素不會做菜。
2011/7/9
現在已經強調養生料理，應該沒有人會再加味素了吧，不要說沒有味素不會做菜。
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