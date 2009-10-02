▇討論列表

1.名稱： Jennie

2009/10/3

謝謝老師!

請問紅糟就是紅麴嗎?

聽說這是健康食品, 希望老師以後再多示範這種作料的菜餚, 又好吃又營養.

2.名稱： kiki

2009/10/21

好可愛ㄉ老師><

聽他說話心情都會變很好^^

3.名稱： magi

2009/10/23

真的很可愛的老師,心情真的會變好

4.名稱： 名師

2009/10/27

老師可以上節目了 做菜很有趣 好像在看食神喔 看了心情都會變好呢

5.名稱： 看客

2010/2/18

小声问下,红糟是什么？是用豆腐做的那种么？

6.名稱： 三少爺

2010/2/20

請問一下這紅糟肉臊..放冰箱可以擺多久呢?還是放在冷凍要吃才解凍呢?