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材料：煎好的白鯧魚、粗米粉、蝦米、紅蔥頭、醬油、糖、鹽、雞粉、香菜、芹菜、筍片



做法：

1.用少許油爆香紅蔥頭，炒出香味再加入蝦米一併拌炒。

2.筍片加入炒勻，再加入適量水。

3.加入鹽、糖、雞粉調味，再加入少許醬油調色，最後再加入粗米粉。

4.把煎好的鯧魚撕成大片加入鍋中，續煮10分鐘，灑上芹菜末與香菜即可起鍋。