網站中所有影片皆為重播，影片中提及之課程招生與優惠活動已全面停止。材料：煎好的白鯧魚、粗米粉、蝦米、紅蔥頭、醬油、糖、鹽、雞粉、香菜、芹菜、筍片
做法：
1.用少許油爆香紅蔥頭，炒出香味再加入蝦米一併拌炒。
2.筍片加入炒勻，再加入適量水。
3.加入鹽、糖、雞粉調味，再加入少許醬油調色，最後再加入粗米粉。
4.把煎好的鯧魚撕成大片加入鍋中，續煮10分鐘，灑上芹菜末與香菜即可起鍋。
上線時間：2010/1/26
@ 楊桃文化著作權所有，請勿轉載版權規範說明
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▇討論列表
1.名稱：jj
2010/1/27
老師好有趣
2010/1/27
老師好有趣
2.名稱：pao
2010/1/28
砂鍋這樣放入熱湯會不會裂開.
2010/1/28
砂鍋這樣放入熱湯會不會裂開.
3.名稱：Ha Ha
2010/1/28
The Chef is so cute and a pro also.
2010/1/28
The Chef is so cute and a pro also.
4.名稱：Momo
2010/2/11
老師好有趣~很有特色的教學呢! ^_^
2010/2/11
老師好有趣~很有特色的教學呢! ^_^
5.名稱：rita
2010/5/10
怎沒看見老師放入米粉?
2010/5/10
怎沒看見老師放入米粉?
6.名稱：場記
2012/8/22
1.1包粗米粉燜泡2碗熱水10分鐘
2.小火爆香紅蔥末、蝦米、筍絲
3.注入水
4.添加鹽、糖、雞粉、醬油，煮滾
5.粗米粉、白鯧魚片下鍋，續滾
6.盛碗，撒上芹菜末、香菜、胡椒粉
2012/8/22
1.1包粗米粉燜泡2碗熱水10分鐘
2.小火爆香紅蔥末、蝦米、筍絲
3.注入水
4.添加鹽、糖、雞粉、醬油，煮滾
5.粗米粉、白鯧魚片下鍋，續滾
6.盛碗，撒上芹菜末、香菜、胡椒粉
7.名稱：場記
2012/8/22
〈註〉1包粗米粉燜泡2碗熱水10分鐘
◎ 燜泡=上蓋浸泡熱水
〈註〉紅蔥頭橫切，切末
〈註〉粗米粉：水=1：7
〈註〉雞粉+水=(雞)高湯
2012/8/22
〈註〉1包粗米粉燜泡2碗熱水10分鐘
◎ 燜泡=上蓋浸泡熱水
〈註〉紅蔥頭橫切，切末
〈註〉粗米粉：水=1：7
〈註〉雞粉+水=(雞)高湯
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