1.名稱: jj

2010/1/27

老師好有趣

2.名稱: pao

2010/1/28

砂鍋這樣放入熱湯會不會裂開.

3.名稱: Ha Ha

2010/1/28

The Chef is so cute and a pro also.



4.名稱: Momo

2010/2/11

老師好有趣~很有特色的教學呢! ^_^

5.名稱: rita

2010/5/10

怎沒看見老師放入米粉?

6.名稱: 場記

2012/8/22

1.1包粗米粉燜泡2碗熱水10分鐘

2.小火爆香紅蔥末、蝦米、筍絲

3.注入水

4.添加鹽、糖、雞粉、醬油,煮滾

5.粗米粉、白鯧魚片下鍋,續滾

6.盛碗,撒上芹菜末、香菜、胡椒粉