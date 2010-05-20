蘆筍沙拉-保持翠綠的川燙秘訣
示範老師：劉仁華
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材料：鹽、蘆筍、冰水、沙拉

作法：
1.起鍋加入適量的水與少許的鹽，水滾後放入蘆筍，煮約2-3分鐘後撈起瀝乾，放入冰水中；將蘆筍切段擺盤，擠上適量沙拉即可。
上線時間：2010/5/20
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