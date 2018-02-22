食譜:排骨糙米粥:www.ytower.com.tw

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食譜:排骨糙米粥
  • 【調 味 料】
  • 米酒 1大匙
  • 1小匙

  • 【做　法】
  • 1.糙米洗淨，放入電鍋內鍋，加入2500cc水泡3小時；紅蘿蔔洗淨，去皮切塊。
  • 2.排骨洗淨，放入滾水中汆燙一下，備用。
  • 3.作法1的糙米放入排骨，移入電鍋中，外鍋加1杯水煮至開關跳起，續放入紅蘿蔔塊、薑片。
  • 4.外鍋再加入1杯水續煮至開關跳起，加入所有調味料，加蓋燜15分鐘即可。
粥品 .豬肉 .中式料理 .葷食
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