食譜:桂圓紅棗茶(3):www.ytower.com.tw
食譜:桂圓紅棗茶(3)

  • 【做　法】
  • 1.用刀將紅棗劃數道刀痕，讓甜味容易釋放。
  • 2.再把紅棗用清水清洗乾淨。
  • 3.將作法2的紅棗、桂圓乾放入電鍋內鍋中。
  • 4.於作法3中續放入黑糖。
  • 5.徐徐加入水，並在電鍋外鍋放1杯水，蓋上鍋蓋、按下開關。
  • 6.待電鍋跳起後，放入老薑片，用保溫方式燜蒸約15分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 老薑片燉煮太久，湯汁就會變得很辣，所以薑片可以最後放，用燜的方式使其出味，讓湯汁有風味又不會太辣。
飲料 .水果類 .中式料理 .素食
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