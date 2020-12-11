食譜:鯧魚米粉湯:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.鯧魚切段、與醃料抹勻。
  • 2.起油鍋炸鯧魚至表面金黃，撈起備用。
  • 3.將蛋液攪拌均勻，熱原油鍋後用撈勺炸蛋酥，翻面後攪拌至金黃即可撈起。
  • 4.爆香紅蔥頭、加入蒜白部份炒香後，加入水、鹽與白胡椒粉。
  • 5.煮滾後加入米粉、蛋酥、魚片續煮5分鐘，最後撒上芹菜末與蒜青即可。
麵食 .魚肉 .中式料理 .葷食
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