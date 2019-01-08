食譜:地瓜湯圓甜湯:www.ytower.com.tw

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食譜:地瓜湯圓甜湯

  • 【做　法】
  • 1.紅地瓜、黃地瓜各分別洗淨，切小塊備用。
  • 2.將作法1中的紅、黃地瓜放入電鍋內鍋並加入水、薑汁，外鍋加1杯水煮至開關跳起。
  • 3.放入湯圓，外鍋再加1/2杯水煮至開關跳起，續加入所有調味料拌勻即可。
.根莖類 .中式料理 .素食
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