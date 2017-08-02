食譜:滷杏鮑菇(2):www.ytower.com.tw
食譜:滷杏鮑菇(2)

  • 【做　法】
  • 1.杏鮑菇洗淨去蒂頭，備用。
  • 2.取一鍋加熱，加入1大匙香油，放入薑片爆香，續加入所有調味料與少許
  • 水，放入作法１杏鮑菇煮約10分鐘泡涼。
  • 3撈出作法2杏鮑菇，加入少許香油拌勻即可。
  • 【備　註】
  • 杏鮑菇最好選大小一致的，滷時會比較均勻入味。
開胃前菜 .海菜菇蕈類 .中式料理 .葷食
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