食譜:法式蘑菇濃湯:www.ytower.com.tw

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食譜:法式蘑菇濃湯

  • 【做　法】
  • 1.洋蔥切末；大蒜切末；蘑菇切片，備用。
  • 2.鍋燒熱，加入奶油，放入作法1的洋蔥末和蒜末炒香，加入作法1的蘑菇片炒軟。
  • 3.再倒入調理機中，加入高湯和白醬，攪打至濃稠。
  • 4.將作法3打勻的材料再倒回鍋中，加入調味料所有材料調味，加入白酒，煮滾後再撒上巴西里末即可。
.海菜菇蕈類 .西式料理 .葷食
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