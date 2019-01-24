食譜:餅皮:www.ytower.com.tw

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食譜:餅皮

  • 【做　法】
  • 1.中筋麵粉、鹽、細糖放入鋼盆；酵母粉與水混合後倒入鋼盆揉勻至表面平滑。
  • 2.揉好的麵糰蓋上濕布或保鮮膜，靜置發酵30分鐘後取出揉至表面光滑。
  • 3.將麵團分成50公公克小麵糰。鬆弛5分鐘後桿開成直徑約12公分薄餅。
  • 4.熱平底鍋，將桿好的餅放入，小火乾烙至膨起，翻面再烙至膨起即可。
點心 .麵包 .西式料理 .素食
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