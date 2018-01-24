食譜:蒜子燒黃魚(4):www.ytower.com.tw
食譜:蒜子燒黃魚(4)

  • 【做　法】
  • 1.黃魚洗淨瀝乾，以廚房紙巾吸乾水分；紅辣椒切片，備用。
  • 2.熱鍋，倒入2大匙沙拉油，放入黃魚以小火煎至兩面金黃酥香，取出盛盤，備用。
  • 3.另熱一鍋，倒入少許油，以小火爆香蒜仁、蔥段、紅辣椒片及薑片，放入黃魚、加入水、紹興酒、醬油、細砂糖，以小火煮開，煮約10分鐘至水分收乾即可。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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