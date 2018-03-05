食譜:鋁箔烤味噌魚:www.ytower.com.tw
食譜:鋁箔烤味噌魚

  • 【做　法】
  • 1.將鱈魚洗淨，擦乾水分備用。
  • 2.將薑、青蔥、辣椒切成片狀備用。
  • 3.取一個容器，加入所有調味料攪拌均勻。
  • 4.將作法3調好的醬汁塗抹在作法1的鱈魚上，再放上作法2的材料。
  • 5.將作法4的鱈魚放入預熱約180℃的烤箱中，烤約10分鐘取出即可。
主菜 .魚肉 .日式料理 .葷食
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