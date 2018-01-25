食譜:水果鮮奶油蛋糕:www.ytower.com.tw

- 【材 料】
- A.低筋麵粉 150公克
- 泡打粉 3公克
- B.全蛋 2顆
- 糖粉 60公克
- 牛奶 120公克
- C.沙拉油 15公克
- 奶油 15公克
- D.鮮奶油 200公克
- 細砂糖 25公克
- E.蓮霧丁 適量
- 蜜棗丁 適量
- 橘子丁 適量
- 奇異果丁 適量
【做 法】
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1.將沙拉油和奶油一起放入鍋中，以小火煮勻備用；將全蛋和糖粉充分攪打，加入牛奶攪拌均勻備用；續將低筋麵粉和泡打粉一起過篩，再用刮刀輕輕拌勻後，加入前述備用的油脂中拌勻即為蛋糕糊。
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2.剪一張比鍋面大的烘焙紙，修剪成可鋪在鍋底的形狀，再以小火將平底鍋燒熱，這樣煎出來的蛋糕表面顏色較淡，操作時也較容易和方便。
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3.於作法2鍋中倒入作法1的蛋糕糊，蓋上蓋子，以小火燜烤約10分鐘，至表面呈現小氣孔，關火再燜3分鐘，取出撕除烘焙紙，移至扭乾的毛巾上保濕待冷卻，再對分切成兩片半圓形的蛋糕片。
- 4.將鮮奶油和細砂糖拌打至八分凝固狀，即為打發鮮奶油；取一片作法2的蛋糕片，先均勻抹上打發的鮮奶油，再平均放入水果丁。接著放上另一片作法2的蛋糕片，均勻抹上打發的鮮奶油，在中間位置放入水果丁裝飾即可。
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