食譜:大白菜煎餅:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.大白菜葉用麵棍將梗?平。
  • 2.麵糊材料混合拌勻成麵糊。取大白菜葉沾上麵糊。
  • 3.熱鍋，倒入適量橄欖油，放入大白菜，煎約1分鐘後翻面。
  • 4.定型後再煎約2分鐘後再翻面，煎至雙面金黃焦香即可。
  • 【備　註】
  • 沾麵糊煎外酥內嫩更好吃
主菜 .葉菜類 .中式料理 .葷食
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