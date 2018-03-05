食譜:川味麻辣醬(2):www.ytower.com.tw
食譜:川味麻辣醬(2)

  • 【做　法】
  • 1.乾辣椒泡熱水至軟化，瀝乾水分放入食物調理機攪拌成辣椒泥，備用。
  • 2.熱鍋倒入1小匙沙拉油，加入蔥段、薑末以及蒜末以小火拌炒約3分鐘。
  • 3.於作法2鍋中加入作法1辣椒泥，以小火拌炒約10分鐘，續入辣豆瓣醬以小火拌炒約3分鐘。
  • 4.於作法3鍋中加入所有材料Ｂ和所有調味料，以小火拌炒約3分鐘，熄火靜置1天即為川味麻辣醬。
配料 .醬料 .中式料理 .素食
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