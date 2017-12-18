食譜:五更腸旺鍋:www.ytower.com.tw
食譜:五更腸旺鍋

  • 【做　法】
  • 1.煮熟大腸切斜片；鴨血切成大塊，放入滾水中汆燙，瀝乾；酸菜、小白菜切段狀，備用。
  • 2.起鍋，放入少許油燒熱，放入辣豆瓣醬炒香後，放入大腸片、酸菜、鴨血、水、醬油和糖煮滾。
  • 3.最後放入小白菜和紅辣椒片蒜苗煮滾即可。
  • 【備　註】
  • 購買市售的煮熟大腸，使用起來很方便，但是買新鮮的大腸回家自己處理，不但便宜許多，衛生也多了一層保障呢！
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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