食譜:冬菜貢丸湯:www.ytower.com.tw

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食譜:冬菜貢丸湯

  • 【做　法】
  • 1.貢丸切丁。
  • 2.將貢丸丁與冬菜放入杯中，加入100㏄開水（份量外）略洗過後將水倒出。
  • 3.再加入芹菜、鹽、白胡椒粉及香油，沖入熱開水拌勻即可。
.豬肉 .中式料理 .葷食
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