食譜:四神豬腸湯(1):www.ytower.com.tw
食譜:四神豬腸湯(1)

  • 【做　法】
  • 1.豬大骨、豬腸洗淨，分別放入滾水泡5分鐘，再取出洗淨。
  • 3.所有材料B洗淨，放入內鍋，再放入豬大骨、豬腸，於外鍋加入2杯水煮至開關跳起略燜一下。
  • 4.加入所有調味料，外鍋再加入2杯水煮至開關跳起，略燜一下取出大骨和豬腸，薑豬腸切段後，再放入四神湯中即可。
.豬肉 .中式料理 .葷食
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