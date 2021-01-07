食譜:石頭火鍋(5):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.熱鍋，倒入2大匙油，放入乾魷魚炒香。
  • 2.再放入洋蔥絲、紅蘿蔔絲、及蔥段炒香。
  • 3.炒料推到一旁，放入豬肉片炒至半熟後起鍋。
  • 4.鍋中放入白菜、火鍋料、蛤蜊、菇類、高湯，蓋上鍋蓋煮至滾。
  • 5.就可以開始涮肉、燙海鮮了。
  • 【備　註】
  • 肉先炒再涮更Q湯頭更有層次
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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