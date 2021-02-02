食譜:脆皮煎餃:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.低筋麵粉、水混合成麵粉水。
  • 2.煎盤塗上少許油，放入水餃。
  • 3.倒入所有的麵粉水，蓋上鍋蓋，以大火力蒸約15分鐘即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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