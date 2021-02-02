食譜:番茄紅醬餃子:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.開大火力，深鍋中放入洋蔥丁、蒜末、適量沙拉油炒香。
  • 2.再加入紅醬煮至略滾，放入熟水餃炒勻，再煮至滾沸。
  • 3.加入九層塔炒勻，撒入起司粉即可。
主菜 .豬肉 .西式料理 .葷食
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