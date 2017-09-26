食譜:泰式酸辣鍋(3):www.ytower.com.tw
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泰式酸辣鍋(3)
【材 料】
小蕃茄
20公克
洋蔥塊
50公克
雞腿塊
300公克
馬鈴薯塊
150公克
甜豆
30公克
紅辣椒片
2公克
蒜末
2公克
【調 味 料】
泰式酸辣湯醬
2大匙
水
1000㏄
【做 法】
1.鍋燒熱，倒入1大匙油，放入辣椒片、蒜末和洋蔥塊炒香。
2.續加入小蕃茄、雞腿塊和馬鈴薯塊煮後，加入調味料煮滾。
3.再以小火燉煮約30分鐘，最後再加入燙熟的甜豆即可。
【備 註】
泰式鍋物的特色就是酸和辣，如果想要快速享受泰式風味的鍋物，可以到專賣東南亞物品的小店，買現成的泰式酸辣湯醬，調水燉煮就可上桌。
主菜
.
雞肉
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南洋料理
.
葷食
.
30道一鍋吃到飽燉煮料理
上線日期:
9/26/2017
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