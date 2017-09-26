食譜:泰式酸辣鍋(3):www.ytower.com.tw
食譜:泰式酸辣鍋(3)

  • 【做　法】
  • 1.鍋燒熱，倒入1大匙油，放入辣椒片、蒜末和洋蔥塊炒香。
  • 2.續加入小蕃茄、雞腿塊和馬鈴薯塊煮後，加入調味料煮滾。
  • 3.再以小火燉煮約30分鐘，最後再加入燙熟的甜豆即可。
  • 【備　註】
  • 泰式鍋物的特色就是酸和辣，如果想要快速享受泰式風味的鍋物，可以到專賣東南亞物品的小店，買現成的泰式酸辣湯醬，調水燉煮就可上桌。
主菜 .雞肉 .南洋料理 .葷食 .30道一鍋吃到飽燉煮料理
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