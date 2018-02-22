食譜:腐竹南瓜燉雞片:www.ytower.com.tw

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食譜:腐竹南瓜燉雞片
  • 【調 味 料】
  • 1小匙
  • 米酒 1大匙

  • 【做　法】
  • 1.腐竹泡軟、切塊；南瓜洗淨、切塊；雞胸肉洗淨、切片，備用。
  • 2.取鍋倒入水煮至滾沸，放入薑片、南瓜塊、腐竹塊煮至再次滾沸，改小火燉煮20分鐘。
  • 3.續入雞胸肉塊燉煮10分鐘，加入所有調味料拌勻即可。
  • 【備　註】
  • 腐竹即腐皮，是以豆漿煮滾時，表面凝固的薄膜摺疊捲起、曬乾製成，泡水後會還原軟化，帶有豆香且口感獨特。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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