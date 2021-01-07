食譜:花雕雞鍋(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.熱鍋，倒入2大匙油，放入蒜片、薑片炒香。
  • 2.再放入乾辣椒、花椒粒炒香後，放入辣豆瓣醬炒勻。
  • 3.放入雞肉炒至上色。
  • 4.加入糖、醬油、花雕酒、芹菜段、蒜苗，蓋上鍋蓋煮至滾，就能享用囉。
  • 5.吃完雞肉，加入總和火鍋料、青菜與高湯，就變身火鍋了。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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