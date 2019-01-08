食譜:紅燒鰻魚湯(1):www.ytower.com.tw
食譜:紅燒鰻魚湯(1)

  • 【做　法】
  • 1.香菇洗淨去絲。
  • 2.大白菜洗淨切大片。
  • 3.取電鍋內鍋，加入高湯，放入電鍋外鍋加入1杯水煮15分鐘，放入大白菜片、香菇絲、蒜酥、油蔥酥煮至開關跳起。
  • 4.所有加入調味料（烏醋除外），以太白粉水勾芡，放入炸鰻魚塊，於外鍋再加入1/3杯水煮至開關要起。
  • 5.食用時加入香菜、淋上烏醋即可
.魚肉 .中式料理 .葷食
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