食譜:日式味噌海鮮湯:www.ytower.com.tw

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食譜:日式味噌海鮮湯
  • 【調 味 料】
  • 米酒 少許
  • 1/2小匙

  • 【做　法】
  • 1.海帶芽切段洗淨；蛤蜊洗淨，泡水吐沙；中卷洗淨切片；蝦仁洗淨瀝乾；魚板洗淨，切小片備用。
  • 2.白蘿蔔放入電鍋內鍋、加入水，外鍋加2/3杯水，煮至開關跳起。
  • 3.放入作法1的所有材料、味噌拌勻，外鍋再加入1/2杯水，煮至開關跳起，續加入所有調味料調味，食用時撒上蔥花即可。
.魚肉 .日式料理 .葷食
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