食譜:鑲中卷(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.中卷去頭和內臟，頭切碎燙熟留用。
  • 2.將所有材料B和調味料拌勻成內餡。
  • 3.將作法2塞入中卷身中，塞至七分滿，用牙籤封口。
  • 4.熱鍋加入油，排入中卷，淋上米酒、水，蓋上鍋蓋蒸約4分鐘。
  • 5.取出切片即可。
  • 【備　註】
  • 美味秘訣：內餡塞七分滿 飽滿不易爆開
主菜 .頭足類及軟體族類 .中式料理 .葷食
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