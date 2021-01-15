食譜:香煎紫茄:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.所有調味料混合均勻成醬料。
  • 2.茄子切長片。
  • 3.茄子片放入鍋中，淋上橄欖油加熱，煎至雙面微焦香後取出盛盤。
  • 4.茄子淋上醬汁即可。
  • 【備　註】
  • 切斜面茄子口感更好吃
主菜 .瓜果類 .中式料理 .素食
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