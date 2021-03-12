食譜:番茄牛肉醬:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.牛番茄洗淨切十字刀，放入滾水中汆燙撈起，泡水去皮，去蒂頭、去籽切丁，備用。
  • 2.熱鍋倒入適量油，放入洋蔥末、蒜末炒香，放入牛絞肉炒至肉色變白。
  • 3.再放入牛番茄丁拌炒均勻，加入所有調味料炒入味。
  • 4.最後撒上巴西里末即可。
配料 .牛肉 .中式料理 .葷食
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