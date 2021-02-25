食譜:辣味滷豆雞:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.素雞洗淨，放入電鍋內鍋中備用。
  • 2.熱鍋，加入適量油，放入薑片、紅辣椒段爆香，再加入辣椒醬、辣豆瓣醬炒香，續加入其餘調味料、水煮滾。
  • 3.將作法2的材料倒入作法1的素雞鍋中，外鍋加入1杯水，滷至開關跳起燜10分鐘即可。
主菜 .豆干、豆包、腐皮類製品 .中式料理 .素食
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