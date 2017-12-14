食譜:馬鈴薯燒肉(2):www.ytower.com.tw
食譜:馬鈴薯燒肉(2)

  • 【做　法】
  • 1.蒟蒻放入滾水中，汆燙約2分鐘後撈起、切塊；洋蔥去皮切塊；馬鈴薯和紅蘿蔔去皮、切滾刀塊。
  • 2.煮汁材料混合均勻，備用。
  • 3.鍋燒熱，加入適量食用油，放入豬絞肉炒至肉鬆散變白，依序放入洋蔥塊、馬鈴薯塊、紅蘿蔔塊、蒟蒻塊和香菇，充分拌炒後加入作法2的煮汁，燒煮至所有食材入味即可。
主菜 .根莖類 .日式料理 .葷食
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